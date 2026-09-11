Marina na terenie dawnej stoczni?

Czy w Elblągu powstanie nowoczesna marina jachtowa z bazą turystyczną? Prezydent Michał Missan upublicznił jej wizualizację, ale władze miasta nie zdradzają ani danych inwestora ani lokalizacji. Z naszych informacji wynika, że chodzi o teren po byłej stoczni rzecznej przy ul. Browarnej.

„Elbląg przyciąga kolejnych inwestorów, którzy dostrzegają potencjał naszego miasta i nowych możliwości, jakie otwierają się przed nim. Jeden z zainteresowanych inwestorów przedstawił mi koncepcję budowy nowoczesnej mariny wraz z bazą turystyczną. Muszę przyznać, że przedstawiony plan zrobił na mnie ogromne wrażenie. Oczywiście jest to na tym etapie wstępna wizualizacja. Wkrótce inwestor rozpocznie procedury związane z możliwością realizacji tej inwestycji – napisał w środę po południu prezydent Michał Missan w swoich mediach społecznościowych, dodając że trzyma kciuki za powodzenie tego projektu.

Dopytywani przez nas urzędnicy z Biura Prezydenta Elbląga o lokalizację inwestycji i szczegóły związane z inwestorem nie chcieli zdradzić tych informacji.

- Na obecnym etapie inwestor upoważnił nas wyłącznie do publikacji wizualizacji planowanej inwestycji. Nie możemy zatem przekazać szczegółowych informacji dotyczących inwestora ani lokalizacji przedsięwzięcia. Jeśli w toku dalszych rozmów uzyskamy zgodę inwestora na ujawnienie dodatkowych informacji, w tym dotyczących inwestora i lokalizacji inwestycji, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy – brzmiała odpowiedź.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że chodzi o część terenu po byłej stoczni rzecznej przy ul. Browarnej, który mieści się nad basenem portowym, mającym bezpośrednie połączenie z rzeką Elbląg. Właścicielem gruntów (patrz mapa z geoportalu)

Właścicielami tych terenów są fundacje rodzinne Państwa Krzyżanowskich (źródło: geoportal Elbląga)

jest Fundacja Rodzinna A. Krzyżanowska i Fundacja Rodzinna J. Krzyżanowski, zarejestrowane w miejscowości Pionki (mazowieckie) w 2022 r. Obie zostały założone przez znanych przedsiębiorców z Radomia, działających w branży mięsnej od lat 90. W ostatnim czasie holding KPS Food, którego Jarosław Krzyżanowski jest współwłaścicielem i prezesem, zajmuje się również projektami deweloperskimi, ostatnio zainwestował także w branżę obronną. Wysłaliśmy pytania do inwestora w sprawie szczegółów jego elbląskich planów, czekamy na odpowiedzi.

Teren byłej stoczni rzecznej od lat czeka na inwestora, który to miejsce zaadaptuje do współczesnych standardów. W latach 2013-2014 trwały negocjacje między miastem a ówczesnymi właścicielami, by ten teren odkupić na potrzeby Zarządu Portu Morskiego. Ostatecznie ówczesny prezydent Jerzy Wilk wycofał się z negocjacji, a nowym właścicielem została spółka z Gdańska. Obecnie większość terenów po byłej stoczni należy do wspomnianych fundacji, dwie działki – bliżej ulicy Browarnej – do osób fizycznych.

Wizualizację inwestycji, którą upublicznił prezydent Michał Missan, wykonała pracownia Wolski Architekci z Gdańska, która jest znana z projektów m.in. Synfonii Varsovia, Europejskiego Centrum Filmowego w Toruniu, Ambasady RP w Berlinie czy Wydziału Neofilologii i Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego. Za dwa ostatnie projekty otrzymała nagrody w konkursach.

Do tematu wrócimy.