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„Pod maską – emocje skrywane” – warsztaty z aktorem dla młodzieży

 Elbląg, „Pod maską - emocje skrywane” - warsztaty z aktorem dla młodzieży

23 listopada, w godz. 16-17:30 zapraszamy młodzież od 14. roku życia do filii bibliotecznej Cyberiada na warsztaty teatralne „Pod maską – emocje skrywane”, które poprowadzi Julian Knaf, aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Na zajęcia obowiązują zapisy.

Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy gry aktorskiej i przekonają się, jak za pomocą ciała, głosu i ruchu scenicznego można wyrażać emocje. To okazja do rozwijania kreatywności, budowania pewności siebie i ćwiczenia empatii – a także do odkrywania nowych sposobów komunikowania się z innymi.

Zapraszamy do wspólnego teatralnego eksperymentowania!

 

Więcej informacji i zapisy:

tel. 55 611 00 66

ul. Hetmańska 16

cyberiada@bibliotekaelblaska.pl

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji w ramach programu „Kompas Młodego Obywatela”.


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