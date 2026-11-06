„Pod maską – emocje skrywane” – warsztaty z aktorem dla młodzieży

23 listopada, w godz. 16-17:30 zapraszamy młodzież od 14. roku życia do filii bibliotecznej Cyberiada na warsztaty teatralne „Pod maską – emocje skrywane”, które poprowadzi Julian Knaf, aktor Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Na zajęcia obowiązują zapisy.

Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy gry aktorskiej i przekonają się, jak za pomocą ciała, głosu i ruchu scenicznego można wyrażać emocje. To okazja do rozwijania kreatywności, budowania pewności siebie i ćwiczenia empatii – a także do odkrywania nowych sposobów komunikowania się z innymi. Zapraszamy do wspólnego teatralnego eksperymentowania! Więcej informacji i zapisy: tel. 55 611 00 66 ul. Hetmańska 16 cyberiada@bibliotekaelblaska.pl Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji w ramach programu „Kompas Młodego Obywatela”.

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska