Ruch, emocje i świadomość własnego ciała – warsztaty z Joanną Nadrowską

18 września zapraszamy do filii bibliotecznej Cyberiada przy ul. Hetmańskiej 16-22 na warsztaty rozwijające ekspresję emocji poprzez ruch, które poprowadzi choreografka, tancerka i instruktorka Joanna Nadrowska. To pierwsze tego rodzaju wydarzenie w bibliotece. Obowiązują zapisy.

Harmonogram:

16:00-17:30 – grupa dla osób w wieku 11-15 lat

18:00-19:30 – grupa dla osób w wieku 16+

Zajęcia odbędą się w grupach liczących maksymalnie 15 osób.

Podczas warsztatów uczestnicy będą odkrywać własne emocje, rozwijać świadomość własnego ciała i doświadczać przyjemności płynącej z ruchu. Zajęcia będą okazją do eksperymentowania z ruchem, energią i przestrzenią, a także do poznania podstaw pracy z podłogą (floorwork).

Głównym celem zajęć jest rozbudzenie świadomości własnego ciała. Poprzez naturalny ruch uczestnicy będą szukać płynności i przepływu energii w ciele, korzystając z kontrastujących elementów, takich jak rozluźnienie i napięcie, wznoszenie i opadanie, przyspieszenie i zwolnienie.

Ważnym elementem warsztatów będzie również ergonomiczne wykorzystanie ciała w pracy z podłogą. Uczestnicy popracują nad uzyskaniem jak największej energii przy jak najmniejszym użyciu siły mięśniowej, co ułatwia dynamiczne poruszanie się na różnych poziomach i płaszczyznach. Zdobyte doświadczenia zostaną wykorzystane w przestrzennych kombinacjach i choreografii, której uczestnicy będą uczyć się podczas zajęć.

Prowadząca:

Joanna Nadrowska – choreografka, tancerka i instruktorka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku animacja społeczno-kulturalna. Ukończyła z wyróżnieniem Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny w Warszawie na specjalizacji taniec jazzowy. W latach 2012–2023 była tancerką Sopockiego Teatru Tańca, a od 2017 roku związana jest z Gdańską Szkołą Artystyczną jako instruktorka i choreografka. Jest współzałożycielką Trójmiejskiego Kolektywu Twórczego oraz kolektywu Ciało w Całości. Trzykrotnie otrzymała stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Sopotu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. W 2020 roku została laureatką nagrody Sopocka Muza dla młodych twórców. Jej solowa choreografia „Don’t fall asleep” w wykonaniu Weroniki Kosmus wygrała V Warszawski Konkurs Choreograficzny w 2024 roku. Obecnie uczestniczy i współtworzy różnorodne projekty artystyczne i performanse w Polsce.

Zapisy i informacje:

tel. 55 611 00 66

e-mail: cyberiada@bibliotekaelblaska.pl

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji w ramach programu „Kompas Młodego Obywatela”.