Sportowy Salon Polityki

W środę, 22 stycznia, o godz. 18 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha odbędzie się kolejny Salon Polityki. Tym razem spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym ze sportem. Gościem redaktora Marcina Piątka z Tygodnika Polityki będą olimpijczycy: Luiza Złotkowska, Martyna Swatowska-Węglarczyk, Adam Korol. Wstęp wolny.

Styczniowy Salon zapowiada Piotr Zmelonek, dyrektor wydawniczy Polityki:

Jak zwyciężać mamy, czyli o tym, czego potrzeba, żeby Polska znalazła się zdecydowanie wyższej w rankingu drużynowym na Igrzyskach Olimpijskich.

Pieniądze, szkolenie i praca z młodzieżą, wykwalifikowani trenerzy z pasją … i jeszcze raz pieniądze. Co jest jeszcze potrzebne, żeby przygotować polskich sportowców do walki o złote medale olimpijskie i mistrzostw świata? Dlaczego w innych krajach to się udaje, a u nas już nie bardzo? Co z kolei sprawia, że są dyscypliny, które stale odnoszą liczne sukcesy, a inne szorują po dnie?

Na te i podobne pytania odpowiedzą goście Marcina Piątka, dziennikarza sportowego Polityki:

Luiza Złotkowska – brązowa medalistka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver2010 oraz srebrna medalistka igrzysk w Soczi w 2014 w łyżwiarstwie szybkim. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, w tym rekordzistka kraju na dystansie 5 000 m. Przewodnicząca Komitetu Zawodniczego Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) od 2019.

Martyna Swatowska-Węglarczyk – utytułowana polska szpadzistka. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. zdobyła w turnieju drużynowym brązowy medal. Medalistka mistrzostw świata (złoty medal w turnieju drużynowym w 2023 r.) i mistrzostw Europy. Liczne medale Mistrzostw Polski.

Adam Korol – pięciokrotny olimpijczyk (Atlanta 1996, Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008, Londyn 2012), czterokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski z Pekinu w czwórce podwójnej. Od 2021 r. prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. W 2023 r. wybrany na Wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.