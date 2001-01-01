Czytelnik: Na tym chodniku panuje bezprawie (aktualizacja)

Kierowcy wjeżdżający na chodnik i ścieżkę rowerową na Grunwaldzkiej – w takiej sprawie skontaktował się z nami nasz Czytelnik. Wskazuje, że piesi w tym miejscu nie mogą czuć się bezpiecznie.

Nasz Czytelnik napisał do nas o tym, jak zachowują się niektórzy kierowcy na Grunwaldzkiej. Chodzi mu o odcinek, a konkretnie chodnik, między ulicami Polną i Mickiewicza.

- Na całym chodniku wzdłuż tej trasy potrafią, i to bardzo często, parkować samochody, a także poruszać się wzdłuż chodnika – wskazuje. Ma się tak dziać szczególnie w okolicach apteki i hotelu. - Ludzie idąc do przejść dla pieszych są narażeni na potrącenie – dodaje elblążanin.

Jego zdaniem służby po przyjęciu zgłoszeń nie reagują na czas lub ignorują łamanie przepisów. Mieszkaniec postuluje też odgrodzenie chodnika słupkami, by nie było możliwości wjazdu na chodnik i ścieżkę rowerową.

Niedawno sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja między ulicami Mickiewicza i Polną. Byliśmy m. in. świadkami, jak jeden z samochodów jadący ul. Grunwaldzką, tuż po minięciu skrzyżowania z Mickiewicza zjechał na chodnik i przejechał znaczną jego część, także przecinając ścieżkę rowerową. Kierowca zjechał jeszcze przed miejscem gdzie ustawione są betonowe słupki chodnik odgradzające. Nadmieńmy, że bliżej ulicy Polnej, na Grunwaldzkiej znajduje się zjazd w bramę podwórka, gdzie wytyczono pasy dla przejazdu aut.

O sytuacji na Grunwaldzkiej porozmawialiśmy z nadkom. Krzysztofem Nowackim, oficerem prasowym Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

- Mamy świadomość, że takie sytuacje się w tym miejscu zdarzają i staramy się na to reagować. Grunwaldzka to droga o dużym natężeniu ruchu i samochody wjeżdżające na chodnik i poruszające się wzdłuż niego stanowią zagrożenie. Zachęcamy do zgłaszania poszczególnych sytuacji na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W sytuacjach wymagających pilnej interwencji należy dzwonić pod numer 112. – podkreśla oficer prasowy KMP w Elblągu. - Za jazdę po chodniku możemy dostać 1500 zł mandatu i 8 pkt karnych. Za drugim razem nawet 3000 zł - dodaje. Policjanci apelują o uwagę i przestrzeganie przepisów.

W tej sprawie skontaktowaliśmy się również z Departamentem Zarząd Dróg, pytając m. in. o możliwości wprowadzenia zmian organizacji ruchu w tym miejscu.

Aktualizacja, 21 sierpnia: