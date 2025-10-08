UWAGA!

Spotkanie o kameleonach dla dzieci

 Elbląg, Spotkanie o kameleonach dla dzieci

W sobotę, 11 października, o godz. 12:00 w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj odbędzie się niezwykłe spotkanie dla dzieci i ich rodziców o wyjątkowych zwierzątkach, jakimi są kameleony. Opowie o nich mieszkająca w Portugalii Katarina Lavmel, która wydała polsko-portugalską książkę pt. „Przygody Baltazara z Algarve” z ilustracjami dzieci z obydwu krajów. To opowieści o kameleonie Baltazarze i jego braciach z Rezerwatu Przyrody Ria Forosa w Algarve. Zapraszamy serdecznie!

Katarina Lavmel opowie o kameleonach, które często są bohaterami bajek i filmów dla dzieci. Spotkanie będzie okazją do poznania ciekawostek z życia tych zwierzątek. Niestety dziś jest to gatunek rzadki i podlegający ochronie. Będzie też o okolicznościach powstania książki i o tym, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji:

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj

ul. Zamkowa 1

tel. (55) 625 60 23

Aleksandra Buła; Biblioteka Elbląska

