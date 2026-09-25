Spotkanie z Anną Włodarkiewicz - autorką „Szkoły Astromagów”

3 października, o godz. 12 zapraszamy dzieci w wieku 7+ do Biblioteki Młodego Czytelnika Bulaj przy ul. Zamkowej 1 na spotkanie autorskie z Anną Włodarkiewicz wokół serii książek „Szkoła Astromagów”, pełnej magii i przygód opowieści o grupie młodych uczniów, których codzienność wypełniają tajemnice i gwiazdy. Obowiązują zapisy.

Spotkanie odbędzie się w oparciu o serię książek „Szkoła Astromagów” („Dar z Księżycowej Doliny”, „Zakazana magia”, „Tajniki ognia”, „Moc z głębi ziemi”, „Strażnik Pamięci”). Przed uczestnikami chwile pełne twórczej energii – podczas spotkania nie zabraknie elementów angażujących i kreatywnych zadań dla dzieci.

Anna Włodarkiewicz – z wykształcenia italianistka, z powołania redaktorka i autorka książek dla dzieci oraz młodzieży. Wychowana na fantastyce, do dziś pozostaje wierna dobrym książkom i filmom z tego gatunku. Mieszkała we Włoszech i w Hiszpanii, lecz to w Polsce odnalazła swoje życiowe oraz zawodowe miejsce. Prywatnie pasjonatka literatury, tańca, zdrowej kuchni i dalekich wypraw. Pisanie było jej największym marzeniem od dzieciństwa – dziś dzieli się tą pasją ze swoimi czytelnikami.

Prosimy o przyniesienie własnych książek. Na miejscu nie będzie możliwości ich zakupu, ale po spotkaniu autorka z radością podpisze Wasze egzemplarze.

Obowiązują zapisy:

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

ul. Zamkowa 1

tel. 55 625 60 23

bulaj@bibliotekaelblaska.pl

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Magia słów – magia wyobraźni” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.