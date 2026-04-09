Spotkanie z autorką książki „Bulcia w podróży”

W sobotę, 18 kwietnia, o godz. 13:00 filia biblioteczna Słoneczna zaprasza dzieci w wieku 4+ wraz z opiekunem na wyjątkowe spotkanie z Karoliną Jakiel, autorką książki „Bulcia w podróży”. Musicie koniecznie przyjść! Będą niespodzianki. Wstęp wolny.

Bohaterka książki, Bulcia to suczka rasy bulterier, która w książce przeżywa szereg niezwykłych przygód, podróżując przez wszystkie kontynenty. Pisząc książkę, autorka chciała zaszczepić w dzieciach miłość do zwierząt i wiarę w to, że warto spełniać marzenia. Warto wspomnieć, że Pani Karolina jest Elblążanką. Ilustracje do książki zrobił Dariusz Wielgus.

 

Podczas spotkania będzie można zakupić książkę i otrzymać od autorki autograf.

Więcej informacji:

Filia Słoneczna

ul. Słoneczna 29

tel. (55) 625 60 80/81


