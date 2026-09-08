Spotkanie z Markiem Stokowskim, autorem z Powiśla

16 września o godz. 18 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 na spotkanie z Markiem Stokowskim – pisarzem, poetą i publicystą, od lat związanym z Powiślem. Rozmowę wokół jego najnowszej powieści „Święty Leonard z pól” poprowadzi Aleksandra Buła. Wstęp wolny.

Marek Stokowski przez czterdzieści lat pracował jako kustosz w Muzeum Zamkowym w Malborku. Dziś mieszka w starym domu w gminie Ryjewo, w krajobrazie kulturowym dawnych osadników menonickich. To właśnie Powiśle – jego przyroda, historia, ślady dawnych mieszkańców i charakterystyczny krajobraz kulturowy – odgrywa ważną rolę w twórczości autora. Nie jest jedynie tłem dla opowiadanych historii, ale staje się ich integralną częścią i źródłem literackiej inspiracji.

Jest autorem m.in. powieści „Samo-loty”, „Stroiciel lasu”, „Kino krótkich filmów” i „Lotnicho”, za którą w 2025 roku otrzymał Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza. Jego najnowsza powieść „Święty Leonard z pól” w 2026 roku otrzymała Nagrodę Specjalną przyznawaną przez „Magazyn Literacki Książki”, a także znalazła się w ścisłym finale konkursu literackiego im. Władysława Reymonta. Twórczość i życie pisarza stały się również tematem filmu dokumentalnego „Małe – Wielkie Podróże”, poświęconego Stokowskiemu jako twórcy z Powiśla.

Jego najnowsza powieść „Święty Leonard z pól” to ciepła, metafizyczna opowieść o samotnym emerytowanym strażaku, który za namową osobliwego kominiarza wyrusza na rowerowe patrole po okolicy. Pomagając ludziom i zwierzętom, stopniowo odzyskuje więź ze światem. Towarzyszy mu Iga, maturzystka z pobliskiej wsi. Ich wspólne wyprawy stają się pretekstem do opowieści o uważności, naturze, więziach i odnajdywaniu dobra w codzienności.

Podczas spotkania porozmawiamy nie tylko o „Świętym Leonardzie z pól”, ale także o Powiślu jako miejscu, które kształtuje wyobraźnię autora. O krajobrazie, który przechowuje pamięć, o ludziach zamieszkujących tę ziemię i o tym, jak lokalność może stać się punktem wyjścia do opowieści uniwersalnej.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Bliskie strony: ludzie, miejsca, opowieści” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.