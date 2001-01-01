Spotkanie z Pablopavo podczas Ogrodów Polityki

„Rozmowy przyżyciowe o słowach i ludziach” – tak zatytułowane spotkanie z Pawłem Sołtysem (Pablopavo) odbędzie się w Bibliotece Elbląskiej podczas Festiwalu Ogrody POLITYKI. Niedziela, 7 września, godz. 16. Wstęp wolny.

Paweł Sołtys to autor „Mikrotyków”, „Nieradości” i „Sierpnia” – jeden z najciekawszych głosów współczesnej prozy. Opowie o świecie utkanym ze słów i historii ludzi, których spotykamy na co dzień, a którzy w jego literaturze zyskują głębię i znaczenie.

Rozmawiać będziemy o tym, jak rodzi się opowieść, czym są „rozmowy przyżyciowe” i dlaczego literatura tak często zaczyna się od uważnego słuchania. Spotkanie poprowadzi red. Bartek Chaciński z Tygodnika POLITYKA.

Zapraszamy w niedzielę, 7 września, o godz. 16:00. Wstęp wolny.

Pełen program Festiwalu Ogrody POLITYKI w Elblągu dostępny na stronie www.bibliotekaelblaska.pl

Organizatorami Festiwalu Ogrody POLITYKI w Elblągu są: Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, Miasto Elbląg, Tygodnik POLITYKA.