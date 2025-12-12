Przy Mazurskiej wytną 17 drzew

Zagrażające bezpieczeństwu drzewa przy ul. Mazurskiej zostaną wycięte do końca lutego przyszłego roku – wynika z odpowiedzi Michała Missana prezydenta Elbląga na interpelację radnego Sebastiana Czyżyka-Skoczyka.

Radny Sebastian Czyżyk-Skoczyk (PiS) przypomniał się prezydentowi ze swoimi lutowymi postulatami dotyczącymi wysuszonych i martwych drzew przy ul. Mazurskiej. Wówczas radny otrzymał informację, ze do końca roku zostanie przeprowadzony przegląd drzew przy tej ulicy i podjęte decyzje.

Koniec roku „za pasem”, radny wystosował interpelację dotyczącą drzew. Pytał w niej o możliwość i termin usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Jak wynika z odpowiedzi prezydenta, w wyniku przeprowadzonego w lipcu tego roku przeglądu drzewostanu, do usunięcia zakwalifikowano 17 drzew. Zostaną one usunięte do końca lutego przyszłego roku przez Zarząd Zieleni Miejskiej.