Tkaczka chmur: narracyjny spektakl muzyczny

W niedzielę, 17 listopada, o godz. 16 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na niezwykły, muzyczny spektakl narracyjny pt. „Tkaczka chmur”. To wydarzenie przeznaczone szczególnie dla dzieci od 5. roku życia wraz z opiekunami, jak i wszystkich chętnych. Obowiązują zapisy.

W pałacu słońca na samiuśkim końcu świata mieszkają trzy siostry prządki, trzy Zorze. A kiedy rodzi się dziecko, Zorze przychodzą, przędą i układają złotą nić jego losu i każdemu dziecku dają jakiś dar… Tak zaczyna się opowieść o niesamowitych przygodach dwójki rodzeństwa. O miłości, bliskości, zaufaniu. O przeszkodach, jakie stawia przed nami wszystkimi – Małymi i Dużymi – życie. O marzeniach i o złotym jabłuszku, które leczy wszystkie choroby…. No, prawie wszystkie. I o tym, że każdy z nas ma swoje własne, najlepsze sposoby na trudne sytuacje i wyzwania. To spektakl i opowieść dla ludzi w każdym wieku, dlatego zapraszamy zarówno dzieci z opiekunami, jak i wszystkich chętnych dorosłych. Na podstawie tej opowieści w 2021 roku nakładem wydawnictwa Albus ukazała się książka „Tkaczka Chmur”, powstało też (nakładem wyd. Storybox) autorskie słuchowisko. „Tkaczka” doczekała się do tej pory dwóch adaptacji teatralnych (Teatr Ateneum w Katowicach i Teatr Bajka w Czeskim Cieszynie). Została też w 2022 nagrodzona m.in. w plebiscycie Lokomotywa oraz Nagrodą Literacką M. St. Warszawy oraz wydana do tej pory w Szwecji i Chinach.

TWÓRCY SPEKTAKLU:

Katarzyna Jackowska-Enemuo: opowieść, śpiew, akordeon

Mateusz Szemraj: saz, cymbały, oud, perkusjonalia

Aleksandra Rózga: śpiew, baraban

Czas trwania: około 1h

Wiek uczestników: 5+

Natomiast dzień wcześniej (sobota, 16 listopada) z udziałem Katarzyny Jackowskiej-Enemuo odbędą się też warsztaty:

godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Słoneczna nić losu, czyli o sposobach na trudne sytuacje: warsztaty dla dzieci 6+ wraz z opiekunem (zapisy)

godz. 16:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Małe wielkie święto: uczta społeczna dla dorosłych/seniorów (zapisy)

Więcej informacji na stronie Biblioteki Elbląskiej www.bibliotekaelblaska.pl

Więcej informacji i zapisy:

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj

ul. Zamkowa 1

tel. (55) 625 60 23

Wydarzenia odbywają się w ramach projektu „Zobaczyć, poczuć, dotknąć: sensualna podróż po literaturze” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu „Partnerstwo dla Książki”.