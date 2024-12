Warsztaty inspirowane książką „Kolorowy potwór”

W sobotę, 7 grudnia, o godz. 12:00 zapraszamy do Biblioteki Młodego Czytelnika Bulaj na warsztaty literacko-krawieckie, które odbędą się w oparciu o książkę Anny Llenas pt. „Kolorowy potwór”. Obowiązują zapisy. Preferowany wiek dzieci 8+.

W trakcie spotkania część literacką wokół książki Anny Llenas pt. „Kolorowy potwór” poprowadzi Żaneta Łyczyszyńska z Bulaja, a w drugiej części uczestnicy uszyją multisensoryczne maskotki-potwory inspirowane książkową historią. Część krawiecka odbędzie się pod kierunkiem Moniki Grzelki z dawnej „Szwalni Malucha”.

O książce z opisu wydawcy (Mamania):

Międzynarodowy bestseller teraz w niezwykłej przestrzennej formie książki pop-up. Razem z dzieckiem możesz pobujać potwora w hamaku, pootwierać pojemniki z uczuciami, a nawet poczuć, jak pada deszcz!

Kolorowy potwór nie wie, co się z nim dzieje. Wszystkie jego emocje się poplątały, sam już nie wie, co właściwie czuje! Trzeba to szybko naprawić. Czy ktoś mu pomoże?

Prosta i zabawna historia, która wprowadzi dzieci w fascynujący język uczuć. Nauczcie się razem z kolorowym potworem, jak rozpoznawać i nazywać emocje.

Więcej informacji i zapisy:

Biblioteka Młodego Czytelnika „BULAJ”

tel. (55) 625 60 23

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Zobaczyć, poczuć, dotknąć: sensualna podróż po literaturze” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu „Partnerstwo dla Książki”.