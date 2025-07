Kąpieliska nad Zatoką Gdańską zdatne do kąpieli, ale...

Ilustracja do tekstu. Poczekalnia Fotki Miesiąca, fot. Iwona

... ale nadal powiewają na niektórych czerwone flagi. Wcześniej zamknięto je po wystąpieniu lepkiej substancji na plażach. Chociaż wodę uznano za zdatną do kąpieli, to na kąpieliskach występują silne prądy wsteczne, o czym pisze m. in. wp.pl.