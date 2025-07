Scena, stolik, salon, Bażantarnia

- Bohaterkami sztuki są dwie aktorki: Joanna - aktorka teatru lalek i Krystyna - aktorka dramatyczna. Na początku pierwszego aktu autor dokonuje szkicowej prezentacji charakterologicznej obu postaci. Krystyna nienawidzi swojego zawodu, bo nie przyniósł jej sławy, sukcesu i pieniędzy, co wydaje się być dla niej jedyną motywacją do działania. Joanna lubi swój zawód, jest sumienna i ma poczucie misji, co sprawia jej prawdziwą przyjemność. Spotkanie obu pań ma mieć wyłącznie zawodowy charakter, umówiły się na próbę. Krystyna ma zastąpić poważnie chorą koleżankę. Na festiwalu przedstawień lalkowych w Radomiu ma być zaprezentowana sztuka ich wspólnego znajomego, Tadeusza. Okazją jest rocznica jego tragicznej śmierci - opisuje "Wznowienie" Encyklopedia Teatru Polskiego.