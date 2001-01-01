UWAGA!

Wierszem malowane – zaczarowana dorożka w Bibliotece

 Elbląg, Wierszem malowane - zaczarowana dorożka w Bibliotece

W sobotę, 6 września, o godz. 11 zapraszamy dzieci w wieku 5-10 lat na wyjątkowe warsztaty plastyczne, podczas których słowa poezji zamienią się w obrazy pełne barw i blasku. Warsztaty poprowadzi Dorota Ciurko – plastyczka, pedagog i terapeutka z doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Obowiązują zapisy.

Inspiracją warsztatów będzie wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Zaczarowana dorożka”. Po zapoznaniu się z wierszem dzieci stworzą swoje zaczarowane dorożki. W ruch pójdą farby fluorescencyjne, brokaty i inne kolorowe zdobienia. Będzie to fascynujące spotkanie, podczas którego uczestników połączą: poezja, kolor i wyobraźnia!

 

Czas trwania: ok. 1,5 godz.

Miejsce: Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7

Obecność opiekunów dzieci obowiązkowa.

Zajęcia są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

tel. (55) 625 60 32

elkamera@bibliotekaelblaska.pl

 

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Książka nas łączy” dofinansowanego przez MKiDN z programu Kultura Dostępna 2025.

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska

