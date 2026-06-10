Z Elbląga na autostradę A1. Spotkanie z Agnieszką Pietrzyk wokół najnowszej książki

Miłośników mocnych literackich wrażeń zapraszamy we wtorek, 16 czerwca, o godz. 18:00 do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Agnieszką Pietrzyk z okazji premiery najnowszej książki autorki – thrillera „Autostrada”. Wstęp wolny.

To już czternasta powieść w dorobku Agnieszki Pietrzyk, która nie tylko w Elblągu ma rzesze wiernych czytelników. Tym razem autorka przenosi akcję swojej najnowszej powieści z Elbląga, Żuław i Mierzei Wiślanej na autostradę A1, gdzie rozgrywa się historia pełna tajemnic i niepokojących zdarzeń.

Wszystko rozpoczyna się od dramatycznego telefonu na numer alarmowy. Młoda kobieta, przerażona i błagająca o pomoc, zjeżdża nocą z autostrady na węźle Kopytkowo. Kiedy na miejsce docierają służby, jest już za późno. Sekcja zwłok wskazuje niezwykłą przyczynę śmierci – nadmiar adrenaliny w organizmie. Dziewczyna umarła ze strachu. Wkrótce okazuje się, że to dopiero początek historii pełnej tajemnic, niepokojących zdarzeń i narastającego napięcia.

Podczas spotkania porozmawiamy o kulisach powstawania „Autostrady”, inspiracjach autorki, budowaniu atmosfery grozy oraz o tym, dlaczego jej książki od lat tak skutecznie przyciągają czytelników. Nie zabraknie także możliwości zadawania pytań, zdobycia autografu i rozmowy z pisarką.

Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.

Dodatkową atrakcją będzie losowanie dwóch książek Agnieszki Pietrzyk wśród osób uczestniczących w spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy!