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Z Elbląga na autostradę A1. Spotkanie z Agnieszką Pietrzyk wokół najnowszej książki

 Elbląg, Z Elbląga na autostradę A1. Spotkanie z Agnieszką Pietrzyk wokół najnowszej książki

Miłośników mocnych literackich wrażeń zapraszamy we wtorek, 16 czerwca, o godz. 18:00 do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Agnieszką Pietrzyk z okazji premiery najnowszej książki autorki – thrillera „Autostrada”. Wstęp wolny.

To już czternasta powieść w dorobku Agnieszki Pietrzyk, która nie tylko w Elblągu ma rzesze wiernych czytelników. Tym razem autorka przenosi akcję swojej najnowszej powieści z Elbląga, Żuław i Mierzei Wiślanej na autostradę A1, gdzie rozgrywa się historia pełna tajemnic i niepokojących zdarzeń.

Wszystko rozpoczyna się od dramatycznego telefonu na numer alarmowy. Młoda kobieta, przerażona i błagająca o pomoc, zjeżdża nocą z autostrady na węźle Kopytkowo. Kiedy na miejsce docierają służby, jest już za późno. Sekcja zwłok wskazuje niezwykłą przyczynę śmierci – nadmiar adrenaliny w organizmie. Dziewczyna umarła ze strachu. Wkrótce okazuje się, że to dopiero początek historii pełnej tajemnic, niepokojących zdarzeń i narastającego napięcia.

Podczas spotkania porozmawiamy o kulisach powstawania „Autostrady”, inspiracjach autorki, budowaniu atmosfery grozy oraz o tym, dlaczego jej książki od lat tak skutecznie przyciągają czytelników. Nie zabraknie także możliwości zadawania pytań, zdobycia autografu i rozmowy z pisarką.

Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.

Dodatkową atrakcją będzie losowanie dwóch książek Agnieszki Pietrzyk wśród osób uczestniczących w spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy!


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Fantastyczne książki oraz akcja w każdej z nich. Czekam na dotacje z budżetu państwa aby nakręcono film fabularny w naszym mieście Elblągu i okolicach a także jakiś serial który rozreklamowałby starówkę, Bażantarnię, zalew itd itp a tym samym same miasto z jego pięknymi ulicami, tramwajami i infrastrukturą tak aby można było zobaczyć na ekranie znajome miejsca, place, skwery, parki czy miejsca użyteczności publicznej... Może w końcu doczekam jakiejś policyjnej ucieczki czy pościgu miedzy innymi na Modrzewinie. Scenarzyści, scenarzyści do dzieła!
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