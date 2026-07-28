Ile zarabiają lekarze w szpitalu wojewódzkim

Wystąpiliśmy do obu elbląskich szpital – wojewódzkiego i miejskiego – o dane dotyczące wynagrodzeń lekarzy za 2025 rok. Mamy już dane z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, z których wynika, że ponad milion złotych brutto w zeszłym roku zarobiło tu dwóch lekarzy, a 34 osoby roczne wynagrodzenie miały w przedziale 500 tys. zł - milion zł.

Przez cały kraj przetoczyła się dyskusja na temat wynagrodzeń lekarzy. Sprawa stała się głośna po ujawnieniu przez media zarobków lekarza, pracującego w Szpitalu Południowym w Warszawie, który w rok zarobił 1,6 mln zł brutto. Jego osiągnięcie, jak się później okazało, przebił lekarz z Braniewa z rocznym wynagrodzeniem 1,8 mln zł i pracą czasami 72 godziny na dobę.

Jak na tym tle wyglądają zarobki lekarzy zatrudnionych w elbląskich szpitalach? Wysłaliśmy po pięć takich samych pytań do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Szpitala Miejskiego w Elblągu. Odpowiedzi otrzymaliśmy na razie tylko z pierwszego z nich.

Z danych, przesłanych przez WSZ (pismo podpisane przez dyrektor Elżbietę Gelert) wynika, że w 2025 roku na wynagrodzenia lekarzy szpital wydał prawie 98,6 mln złotych, co stanowi 19 procent ogólnego budżetu szpitala i 35,87 proc. budżetu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników placówki.

Najwyższe roczne wynagrodzenie wśród lekarzy wyniosło w 2025 roku 1 mln 209 tysięcy złotych brutto, milion zł pensji (1 mln 37 tys. zł) przekroczył jeszcze jeden lekarz.

34 lekarzy zmieściło się w przedziale 500 tys. zł - 1 milion zł brutto. W tym 11 osiągnęło przychód między 700 a 800 tys. zł brutto, 4 osoby między 600 a 700 tys. zł brutto, 19 osób między 500 a 600 tys. zł

Średnie wynagrodzenie miesięczne lekarzy w WSZ to 24,2 tys. zł brutto, a mediana (który to wskaźnik lepiej pokazuje rzeczywistość) - 19,2 tys. zł. Czy to dużo, czy mało, odpowiedź pozostawiamy Czytelnikom.

Czekamy na odpowiedź w tej sprawie ze Szpitala Miejskiego w Elblągu. Gdy tylko ją otrzymamy, zaktualizujemy artykuł.