Zajęcia z fizjoterapeutką dla rodziców z niemowlętami

 Elbląg, Zajęcia z fizjoterapeutką dla rodziców z niemowlętami

Jesteś rodzicem i niedawno urodziło Ci się dziecko? Zapraszamy w piątek, 13 marca, od godz. 15:00 na zajęcia w cyklu „Wyspa malucha” z fizjoterapeutką Elżbietą Szarko do filii bibliotecznej Kostka na osiedlu Zawada. Obowiązują zgłoszenia.

Rodzicu, jeśli masz malutkie dziecko i chciałbyś dowiedzieć się, czy prawidłowo się rozwija i jak je pielęgnować – zapraszamy na zajęcia z doświadczoną w pracy z dziećmi fizjoterapeutką. W trakcie spotkania Elżbieta Szarko zademonstruje metody stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka, metody prawidłowego siadania, przyjmowania pozycji czworacznej, wstawania itp.

 

Rozkład zajęć:

15:00-15:40 – dzieci 3-5-miesięczne

15:45-16:25 – dzieci 6-7-miesięczne

16:30-17:10 – dzieci 8-9-miesięczne

17:10-17:50 – dzieci 10-12-miesięczne

17:50-18:30 – dzieci powyżej 1. roku życia

 

Rodziców prosimy o zabranie kocyka, pieluszki i ulubionej zabawki dziecka.

Zajęcia odbywają się bezpłatnie. Ilość miejsc ograniczona i obowiązują zgłoszenia:

Filia nr 5 KOSTKA

ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa)

tel. (55) 625 60 95/96

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska

