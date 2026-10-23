Zdrowa kuchnia nie musi być nudna! - międzypokoleniowe warsztaty kulinarne

W środę, 28 października, o godz. 16 zapraszamy dzieci, młodzież, a także dorosłych na wyjątkowy, międzypokoleniowy pokaz połączony z warsztatami kulinarnymi. Przekonajcie się sami, że dbanie o swój dobrostan na talerzu może być proste, niesamowicie kreatywne i przede wszystkim pyszne. Obowiązują zapisy.

Pod okiem doświadczonej edukatorki kulinarnej nie tylko zobaczycie, jak powstają kolorowe, pełne energii dania, ale też sami zakaszecie rękawy! Wspólnie przygotujemy wybrane przekąski, a na koniec – co najlepsze – wszystkiego spróbujemy.

Co znajdzie się w naszym warsztatowym menu?

– deser kokosowy z nasionami chia i mango,

– deser śniadaniowy z jogurtu greckiego, chrupiących płatków i owoców,

– daktylowe kulki mocy,

– lekkie łódeczki z ogórka i twarożku,

– kolorowe mini kanapeczki,

– egzotyczne smoothie oraz domowa lemoniada z ziołową infuzją!

Gdzie: Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3–7 (Sala „U Św. Ducha”)

Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy! (liczba miejsc ograniczona)

Więcej informacji i zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

tel. 55 625 60 32

elkamera@bibliotekaelblaska.pl

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „W klimacie dobrostanu”, realizowanego z programu Ministra Edukacji Narodowej „Kompas Młodego Obywatela”.