Zdrowa kuchnia nie musi być nudna! - międzypokoleniowe warsztaty kulinarne
W środę, 28 października, o godz. 16 zapraszamy dzieci, młodzież, a także dorosłych na wyjątkowy, międzypokoleniowy pokaz połączony z warsztatami kulinarnymi. Przekonajcie się sami, że dbanie o swój dobrostan na talerzu może być proste, niesamowicie kreatywne i przede wszystkim pyszne. Obowiązują zapisy.
Pod okiem doświadczonej edukatorki kulinarnej nie tylko zobaczycie, jak powstają kolorowe, pełne energii dania, ale też sami zakaszecie rękawy! Wspólnie przygotujemy wybrane przekąski, a na koniec – co najlepsze – wszystkiego spróbujemy.
Co znajdzie się w naszym warsztatowym menu?
– deser kokosowy z nasionami chia i mango,
– deser śniadaniowy z jogurtu greckiego, chrupiących płatków i owoców,
– daktylowe kulki mocy,
– lekkie łódeczki z ogórka i twarożku,
– kolorowe mini kanapeczki,
– egzotyczne smoothie oraz domowa lemoniada z ziołową infuzją!
Gdzie: Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3–7 (Sala „U Św. Ducha”)
Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy! (liczba miejsc ograniczona)
Więcej informacji i zapisy:
Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera
tel. 55 625 60 32
elkamera@bibliotekaelblaska.pl
Spotkanie odbywa się w ramach projektu „W klimacie dobrostanu”, realizowanego z programu Ministra Edukacji Narodowej „Kompas Młodego Obywatela”.