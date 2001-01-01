„6360 roboczogodzin” (Głos z przeszłości, odc. 214)

- Na ostatnim zebraniu komisji współzawodnictwa w Zakładach Sprzętu Transportowego przyznane zostały nagrody pieniężne robotnikom przodującym w indywidualnym współzawodnictwie pracy – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela – to Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

Seminaria dla agitatorów

"W dniach 14 i 15 bm. o godz. 16 w sali konferencyjnej KM PZPR w sali narad PZPR odbędą się seminaria dla agitatorów, uczestników kursów szkoleniowych. W Komitecie Miejskim winni stawić się wszyscy agitatorzy uczęszczający na kursy: PPB Nr 8, MPB, KM PZPR i PKP.

W Powiatowej Radzie Związków Zawodowych stawią się uczestnicy kursów: w Gazowni Miejskiej, Wodociągach, Elektrowni-Siłowni, Tramwajach Prezydium MRN (...)".

Udział ZMP-owców z Zakładów Mechanicznych w akcji żniwnej

"Młodzież ZMP pracująca na terenie Zakładów Mechanicznych poszczycić się może poważnymi osiągnięciami w tegorocznej akcji żniwnej. Przepracowała ona 6360 roboczogodzin w Państwowych Gospodarstwach Rolnych Nowakowo III Delta Nogatu oraz w spółdzielni produkcyjnej Próchnik. W pracy tej wyróżniła się pierwsza brygada ZMP-owców w składzie 23 osób".

Wyróżnieni przodownicy pracy w ZST

"Na ostatnim zebraniu komisji współzawodnictwa w Zakładach Sprzętu Transportowego przyznane zostały nagrody pieniężne robotnikom przodującym w indywidualnym współzawodnictwie pracy. Wyróżnieni zostali Krzysztof Sabisz – blacharz, który osiągnął 213 proc. Normy, Herman Niedźwiecki – ślusarz 206 proc., Józef Lenchowski – stolarz 178 proc., Henryk Matwiejczuk – stolarz 161 proc. Normy, Stanisław Kamiński - 157 proc. Normy, Stanisław Bochewicz - 156 proc. normy".

Dziś rejestrują się

"W dniu dzisiejszym 14 bm. w Rejonowej Komisji Poborowej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 26 odbywa się rejestracja poborowych zamieszkałych na terenie Elbląga, których nazwiska zaczynają się na litery Ki do Kr".

Dyżury aptek

"Apteka Mariańska, ul. Królewiecka od godz. 19-9"

Źródło: Głos Wybrzeża nr 253, 1950 r.

Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.