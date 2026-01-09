Mieszkańcy mają głos w sprawie nowego osiedla

Ostródzki deweloper chce zbudować przy ul. Częstochowskiej w Elblągu trzy wielorodzinne budynki mieszkalne. Właśnie złożył do ratusza wniosek o lokalizację inwestycji na podstawie tzw. ustawy lex deweloper. Mieszkańcy mogą składać uwagi do tego projektu. Zobacz wizualizację.

Firma Ekobud z Ostródy planuje budowę małego osiedla w kwartale ulic Częstochowska, ks. Tylutkiego - Legionów – Królewiecka. Na powierzchni ponad 21 tys. m kw. mają powstać trzy budynki z wielopoziomowymi halami garażowymi i garażami indywidualnymi. Mają mieć osiem kondygnacji, a jedna z działek ma być w pełni przeznaczona na ogólnodostępny teren rekreacyjny.

- Pozwoli to na stworzenie zielonej przestrzeni, ogólnodostępnego placu zabaw, ścieżek rekreacyjnych, rowerowych i pieszych. Ścieżki piesze i rowerowe pozwalają na skomunikowanie budynków z miejscami postojowymi i częścią rekreacyjną – czytamy we wniosku dewelopera.

Wizualizacja Ekobud Ostróda

Na nowym osiedlu ma powstać 250 mieszkań i ponad 330 miejsc parkingowych. - Wjazdy i wyjazdy na teren projektowanej inwestycji zlokalizowano w północnej części działki z drogi publicznej prowadzącej do ulicy Częstochowskiej. Ciągi komunikacyjne prowadzą do miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie w garażach indywidualnych i wielostanowiskowych. Każda hala garażowa wielostanowiskowa ma indywidualny wjazd zapewniający sprawną obsługę komunikacyjną. Ciągi pieszo jezdne zapewniają wygodny dostęp w okolice wszystkich klatek schodowych co ma szczególne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Po wytyczonych i utwardzonych ciągach pieszo jednych przewidziano również drogę pożarową dla PSP – pisze deweloper.

Zgodnie z tzw. ustawą lex deweloper zgodę na lokalizację tej inwestycji musi wyrazić Rada Miejska w Elblągu. Zanim w tej sprawie odbędzie się głosowanie radnych, mieszkańcy mają okazję składać uwagi do wniosku inwestora. Mają na to najbliższe trzy tygodnie. Uwagi należy zgłaszać doi prezydenta Elbląga za pośrednictwem Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu. (Urząd Miejski, ul. Łączności 1 lub mailowo dua@umelblag.pl).

Rada Miejska sprawą inwestycji zajmie się na jednej z najbliższych sesji.