 Studniówki z portEl.pl!

Maturzyści rozpoczynają wyjątkowy czas zabaw studniówkowych. W Elblągu jak co roku będzie towarzyszyć im Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl!

Cały czas towarzyszymy mieszkańcom Elbląga i regionu informując o tym, co ważne, a także pokazując życie naszej lokalnej społeczności. Nie może nas zabraknąć na zabawach studniówkowych, bo przecież dla każdej maturzystki i każdego maturzysty to wyjątkowa, niezapomniana noc! Zaczynamy już w najbliższy weekend.

Podczas nadchodzących studniówek jak zawsze możecie liczyć na nasze relacje tekstowe, galerie zdjęć, a także nagrania, które opublikujemy w naszych mediach społecznościowych oraz nowym dziale portElu: Elbląg w Rolce!

Tegorocznym maturzystom mówimy: do zobaczenia na Waszych studniówkach! Nie bójcie się zamienić z nami parę słów czy dać zrobić sobie zdjęcie na ściance portElu (lub bez niej). Przecież będzie to świetna pamiątka tej niezwykłej nocy!

Dobrej zabawy i powodzenia na maturach! A co później? Tu z propozycją przychodzi Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – Twoje studia na wyciągnięcie ręki!

Studniówka to jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na całe życie. Ten wyjątkowy bal, przeżywany w gronie przyjaciół i nauczycieli, jest symbolicznym pożegnaniem ważnego etapu szkolnej drogi, a jednocześnie pierwszym krokiem ku nowym wyzwaniom – maturze oraz decyzjom dotyczącym dalszej edukacji i przyszłości.

Drodzy Maturzyści, przed Wami wyjątkowy czas – miesiące pełne nauki, wyzwań i ważnych decyzji. To również moment poszukiwań uczelni, która nie tylko pomoże Wam rozwijać pasje, lecz także da solidne przygotowanie do wykonywania wymarzonego zawodu. Wybór miejsca dalszej edukacji może być łatwiejszy, niż myślisz.

Dlaczego warto studiować w AMiSNS w Elblągu?

Elbląg to miasto, które daje szerokie możliwości kształcenia bez konieczności wyjazdu do największych ośrodków akademickich. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przygotowała zróżnicowaną ofertę kierunków studiów, odpowiadającą na aktualne potrzeby rynku pracy.

Wśród dostępnych kierunków znajdują się m.in. psychologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kierunek lekarski, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdy z nich łączy solidne podstawy teoretyczne z praktycznym przygotowaniem zawodowym, umożliwiając studentom zdobycie kompetencji cenionych przez pracodawców i otwierających drogę do stabilnej przyszłości zawodowej.

Rozwijaj swoje pasje w nowoczesnym otoczeniu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dysponuje nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną, sprzyjającą komfortowej i efektywnej nauce. Studenci mogą liczyć na szerokie wsparcie w postaci stypendiów, programów wymiany międzynarodowej oraz aktywnie działających organizacji studenckich, które pozwalają łączyć edukację z życiem społecznym. Wszystko to sprawia, że Akademia tworzy przyjazne środowisko do nauki, rozwoju osobistego oraz budowania wartościowych relacji i wspomnień na lata.

Tegoroczny Maturzysto - życzymy Ci połamania pióra na maturze! Do zobaczenia na naszej uczelni – rekrutacja na studia rusza 1 czerwca!

Poznaj pełną ofertę kształcenia i odkryj możliwości, jakie dają studia w AMiSNS!

Strona uczelni:

https://amisns.edu.pl/

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej:

https://amisns.edu.pl/uczelnia/centrum-dism/

