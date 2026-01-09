UWAGA!

Bezpieczeństwo kosztem miejsc parkingowych

 Elbląg, Obecnie przy przejściu zlikwidowano kilka miejsc parkingowych,
fot. Anna Dembińska

Miasto zlikwidowało kilka miejsc parkingowych, które bezpośrednio przylegały do przejścia dla pieszych przy ul. Giermków. Jak wyjaśnia urząd, to decyzja podyktowana względami bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że pierwszy raz o sprawie tego przejścia pisaliśmy już pięć lat temu i wówczas urzędnicy problemu zgłaszanego przez mieszkańców nie widzieli.

- Widoczność na przejściu dla pieszych przy ul. Giermków zasłaniają zaparkowane samochody. Problem w tym, że zatoczki parkingowe bezpośrednio przylegają do przejścia. Trzeba się wychylać zza zaparkowanych samochodów, aby dostrzec, co dzieje się na jezdni – w tej sprawie mieszkańcy ul. Giermków interweniowali w naszej redakcji już 2021 roku.

Również kierowcy mieli wiele uwag w tej sprawie.

- Tamtejszy parking jest naszym zdaniem nieprawidłowo zaprojektowany, zatoczki postojowe przylegają bezpośrednio do przejścia dla pieszych. W praktyce wygląda to tak, że jeśli dwa miejsca parkingowe bezpośrednio przy przejściu są zajęte, to trzeba podejść do samej krawędzi jezdni, żeby ocenić sytuację. Trzeba się wychylać zza samochodów, co jest chore. Dorosła osoba tak zrobi, ale dziecko już nie zawsze. W pobliżu jest szkoła, więc dzieci często z tego przejścia korzystają – mówili nam kierowcy.

  fot Anna Dembińska
Przejście na ul. Giermków - zdjęcie z 2021 roku, fot Anna Dembińska

My z kolei interweniowaliśmy wówczas w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Nie dostrzeżono jednak wtedy zagrożenia bezpieczeństwa pieszych.

- Według danych statystycznych policji na ul. Giermków w Elblągu w ciągu ostatnich 3 lat nie odnotowano żadnego zdarzenia drogowego z udziałem pieszych. Miały miejsca jedynie kolizje drogowe pojazdów, w których nie było rannych uczestników tych zdarzeń - poinformowało nas w listopadzie 2021 r. biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Okazuje się, że po dłuższym namyśle urzędnicy zmienili zadanie i część miejsc parkingowych przy przejściu dla pieszych na ul. Giermków zlikwidowano ze względów bezpieczeństwa.

- Zmiany nastąpiły przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych, w tym głównie dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. O wprowadzenie zmian wnioskowali rodzice uczniów. Były one również konsultowane z Policją. Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym zabroniony jest postój pojazdów w odległości mniejszej niż 10 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, na drogach dwukierunkowych zakaz obowiązuje również za przejściem – poinformowała nas Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

 

  • No i gucio. Mądra decyzja, pochwalam, lepiej późno dojść do słuszynych wniosków, niż zaprzeć się i "nie bo nie". Tutaj refleksja przyszła po czasie ale... przyszła. Dziękuję!
    Dzięki!(2026-01-09)
  • Czekamy na rolkę prezydenta w tej sprawie bo ranga wydarzenia jest ogromna w 100 tys miescie
  • A ja powiem jako kierowca od 1973 roku i jeszcze dłużej pieszy, że od dobrych paru lat Zarząd Dróg i oficer rowerowy są obciążeniem Prezydenta. Czasami jak powyższa decyzja poprawiają poprzednie zaniedbania, ale 90 % uważam za błędy.. Nie rozumieją, że Eg. to miasto bardzo zmotoryzowane i rozległe i chcą nas na siłę wsadzić na rowery niezależnie od wieku i nakłonić do pieszych wędrówek z ciężkimi siatkami z zakupami.
  • Uwaga koniecznie Należy zabezpieczyć miejsce na końcowym odcinku ulicy Słonecznej, na wysokości Azalii. Nagminnie parkują tam auta na wysepce, całkowicie zasłaniając połowę przejścia dla pieszych. Czy naprawdę musi wydarzyć się tragedia? Hashtagi: #Notoja
  • To nie chodź po zakupy to nie będziesz dźwigał!!! Albo zamów sobie ubera!!!
  • I teraz szukaj miejsca parkingowego w centrum miasta.... nigdy nic się nie stało ale wymyślajmy dalej...
  • co za dupek wymyśla te stałe słupkowanie ulic Elbląga.
  • Najlepszy jest parking dla gosci hotelu sowa. tam zeby zaparkowac trzeba jechac po chodniku wzdluz. kara 1500zl i 8 pkt karnych. Hashtagi: #Hahaha
  • Slupkowane sa tylko chodniki. parkujcie na jezdni to nie bedzie slupkow.
  • Czy te skasowane miejsca były przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami ? Jeśli tak, to czy oznaczono w ich miejsce inne ?
  • Rodzice dzieci z tej szkoły zatrzymują się bezpośrednio przed przejściem i wysadzają swoje pociechy czym utrudniają ruch na tej wąskiej zatłoczonej uliczce, miejsc jest mało w centrum to jeszcze zmniejszymy ich ilość, Czy nie łatwiej było zastosować ograniczenie prędkości montując jednocześnie próg zwalniający? warto czasem pomyśleć
  • Niby tak rozległe miasto a np. autobus linii 17 odjeżdża je naokoło w 40 minut. Samochodem z Zawady na Zatorze jest około 15 minut. Przyznaj, że jesteś przyspawać do auta a nie bawialni prawisz o mocno zmotoryzowanym mieście.
