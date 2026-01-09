Bezpieczeństwo kosztem miejsc parkingowych

Miasto zlikwidowało kilka miejsc parkingowych, które bezpośrednio przylegały do przejścia dla pieszych przy ul. Giermków. Jak wyjaśnia urząd, to decyzja podyktowana względami bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że pierwszy raz o sprawie tego przejścia pisaliśmy już pięć lat temu i wówczas urzędnicy problemu zgłaszanego przez mieszkańców nie widzieli.

- Widoczność na przejściu dla pieszych przy ul. Giermków zasłaniają zaparkowane samochody. Problem w tym, że zatoczki parkingowe bezpośrednio przylegają do przejścia. Trzeba się wychylać zza zaparkowanych samochodów, aby dostrzec, co dzieje się na jezdni – w tej sprawie mieszkańcy ul. Giermków interweniowali w naszej redakcji już 2021 roku.

Również kierowcy mieli wiele uwag w tej sprawie.

- Tamtejszy parking jest naszym zdaniem nieprawidłowo zaprojektowany, zatoczki postojowe przylegają bezpośrednio do przejścia dla pieszych. W praktyce wygląda to tak, że jeśli dwa miejsca parkingowe bezpośrednio przy przejściu są zajęte, to trzeba podejść do samej krawędzi jezdni, żeby ocenić sytuację. Trzeba się wychylać zza samochodów, co jest chore. Dorosła osoba tak zrobi, ale dziecko już nie zawsze. W pobliżu jest szkoła, więc dzieci często z tego przejścia korzystają – mówili nam kierowcy.

Przejście na ul. Giermków - zdjęcie z 2021 roku, fot Anna Dembińska

My z kolei interweniowaliśmy wówczas w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Nie dostrzeżono jednak wtedy zagrożenia bezpieczeństwa pieszych.

- Według danych statystycznych policji na ul. Giermków w Elblągu w ciągu ostatnich 3 lat nie odnotowano żadnego zdarzenia drogowego z udziałem pieszych. Miały miejsca jedynie kolizje drogowe pojazdów, w których nie było rannych uczestników tych zdarzeń - poinformowało nas w listopadzie 2021 r. biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Okazuje się, że po dłuższym namyśle urzędnicy zmienili zadanie i część miejsc parkingowych przy przejściu dla pieszych na ul. Giermków zlikwidowano ze względów bezpieczeństwa.

- Zmiany nastąpiły przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych, w tym głównie dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. O wprowadzenie zmian wnioskowali rodzice uczniów. Były one również konsultowane z Policją. Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym zabroniony jest postój pojazdów w odległości mniejszej niż 10 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, na drogach dwukierunkowych zakaz obowiązuje również za przejściem – poinformowała nas Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Czytaj również: „Trzeba się wychylać zza samochodów, aby ocenić sytuację. To przejście jest koszmarne”