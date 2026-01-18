"Bogacza pociągnięto do odpowiedzialności" (Głos z przeszłości, odc. 230)

- Po uzyskaniu stałej siedziby i skompletowaniu kilkunastoosobowego zespołu aktorskiego, Państwowy Teatr w Elblągu rozpoczyna sezon - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Źle pracują opiekunowie zakładowi Zw. Zawodowego Samorządowców

"W świetlicy Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu odbyło się zebranie I oddziału Związku Zawodowego Samorządowców poświęcone omówieniu zadań w planie 6-letnim. Po referacie przedstawiciela ORZZ tow. Kozłowskiego odbyła się dyskusja. Stwierdzono, że członkowie zarządu związku nie wywiązują się z obowiązków wobec powierzonych ich opiece zakładów pracy. Szczególnie zaniedbuje się opiekun Tramwajów Miejskich tow. G. o opiekun Wydziałów Plantacji Miejskich tow. R. Zwrócono również uwagę na brak dyscypliny pracy w spółdzielni fryzjerów przy u. Robotniczej. W zakładzie tym zdarzają się dość często wypadki nadużycia alkoholu w czasie pracy przy czym zarząd spółdzielni nie przejawia większej troski o zwalczenie tej plagi".

23 bm. premiera w Teatrze

"Po uzyskaniu stałej siedziby i skompletowaniu kilkunastoosobowego zespołu aktorskiego, Państwowy Teatr w Elblągu rozpoczyna sezon. Pierwszą sztuką na otwarcie sezonu jest 4-aktowa komedia Maliszewskiego pt. Wczoraj i przedwczoraj. Premiera została wyznaczona na dzień 23 bm. Obsadę sztuki stanowią Helena Łodzińska, Wanda Bajerówna, Józef Walewski, Kazimierz Błaszczyński, Andrzej Skubisz, Juliusz Przybylski i dyrektor teatru Władysław Surzyński.

Pragnąc przystosować swoją siedzibę do potrzeb stałej placówki artystycznej, dyrekcja teatru zamierza w najbliższym czasie rozszerzyć i przebudować scenę i widownię. Opracowanie dokumentacji technicznej projektowanych robót jest w toku".

Bogacz wiejski ukrywał noże do żniwiarek i siodła

"Zamieszkały w gromadzie Złotnica gm. Żurawiec bogacz wiejski Jan P. jest znanym na terenie gminy wyzyskiwaczem. W pierwszych latach powojennych był wójtem gminy Jasna i zatrudniał u siebie wielu robotników najemnych. Obecnie wykorzystuje dwie siły robocze a w okresie żniw zlekceważył akcję pomocy sąsiedzkiej.

Postępowaniem P. zajęło się Prezydium Gminnej Rady Narodowej, kierując do niego komisję kontrolną. W wyniku kontroli znaleziono 12 sztuk noży do żniwiarek, których brak tak bardzo odczuwają SOM, 5 siodeł, kilka pasów transmisyjnych do młocarni i dużą ilość wideł. Sprzęt ten przekazano do dyspozycji SOM w Zwierznie, a bogacza pociągnięto do odpowiedzialności".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 261, 1950 r.

