"Braki, które utrudniają właściwe wykonywanie zadań" (Głos z przeszłości, odc. 47)

Ambulatorium dla robotników rolnych powinno być odpowiednio wyposażone

W pobliżu Elbląga, na drodze do Nowego Dworu, stoi tuż za mostem na Nogacie nieduży jednopiętrowy budynek, należący do majątku PGR – Uroczysko. W budynku tym mieści się ambulatorium Ubezpieczalni Społecznej, przeznaczone dla robotników i pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, zatrudnionych w zespole Delta Nogatu. Z ambulatorium tego korzystać będzie ok. 1500 robotników wraz z rodzinami.

Placówka lecznicza zaopatrzona jest w niezbędne środki lekarskie. Trzy razy w tygodniu urzęduje w ambulatorium lekarz z Elbląga, który udziela wszystkim zgłaszającym się pomocy i porad.

W ambulatorium są jednak braki, które utrudniają właściwe wykonywanie zadań. Nie ma m. in. szafy na przechowywanie lekarstw.

Usunięciem tych braków miał się zająć dyrektor zespołu PGR, który dotychczas jednak nie zrealizował przyrzeczeń danych lekarzowi i Ubezpieczalni Społecznej w Elblągu. O niewłaściwym stosunku dyrekcji zespołu do zadań ambulatorium świadczy m. in. fakt, że poczekalnia pozbawiona jest zupełnie krzeseł lub ław. Brak jest także światła elektrycznego.

W związku z rozpoczynającymi się wkrótce pracami w polu liczba zatrudnionych w majątkach PGR robotników poważnie wzrośnie. Celem zapewnienia im należytej opieki, ambulatorium powinno otrzymać odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie".

Rozbudowa szkolnictwa zawodowego

"Elbląskie przedsiębiorstwa przemysłowe, a przede wszystkim Zakłady Mechaniczne im. Gen. K. Świerczewskiego odczuwają brak wykwalifikowanych sił. Celem przygotowania fachowych kadr w Elblągu, rozbudowuje się szkolnictwo zawodowe.

Przy Zakładach Mechanicznych czynna jest Szkoła Przemysłowa, posiadająca wydziały: mechaniczny, odlewniczy i modelarski. W nowym roku szkolnym liczba uczniów, kształcących się na fachowych robotników przemysłowych, wzrośnie w tej szkole do 180. W związku z tym czynione są starania o uzyskanie większego lokalu dla szkoły. Obecnie rozpatrywany jest projekt przeniesienia szkoły do budynku Nr. 1 i hali Nr. 6, położonych przy ul. Grunwaldzkiej. Z chwilą przeniesienia szkoły do nowego lokalu, zajmowane przez nią budynki przeznaczone są na internat mogący pomieścić do 400 uczniów.

W nowym roku szkolnym przy Zakładach Mechanicznych ma powstać specjalne technikum, które zamierza uruchomić dyrekcja szkoły przemysłowej i gimnazjum w Elblągu, w porozumieniu z kierownictwem zakładów".

Młodzież szkolna gronowa utworzyła zespół artystyczny

"13-letnia uczennica 7 klasy szkoły podstawowej w Gronowie, Maria Hajduk, wyróżnia się w szkole nie tylko w nauce, ale i w pracy społecznej. Z jej inicjatywy młodzież szkolna zorganizowała zespół artystyczny, który po raz pierwszy wystąpił w dniu 12 bm. w świetlicy w Gronowie. Jest to pierwszy zespół świetlicowy w tej gromadzie. Występ młodzieży spotkał się życzliwym przyjęciem ludności wiejskiej".

Straż pożarna przystępuje do współzawodnictwa w akcji prewencyjnej

"Strażacy Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Elblągu zobowiązali się rozwinąć współzawodnictwo w dziedzinie zapobiegania możliwościom pożarów, w szkoleniu ideologicznym i wykonywania wszystkich prac gospodarczych i remontowych z zastosowaniem jak najdalej idącej oszczędności".

Szkolenie hodowców i plantatorów z Żuław

"Powiatowy Związek Samopomocy Chłopskiej w Pruszczu zorganizował 4-dniowy kurs szkoleniowy dla hodowców i plantatorów gromadzkich z prawego brzegu Wisły. Tematem szkolenia jest praca komitetów członkowskich przy spółdzielniach gminnych, radach kontroli, spółdzielczych ośrodkach maszynowych, kontraktowanie produkcji rolnej itd."

Źródło: Głos Wybrzeża nr 75, 1950 r.

