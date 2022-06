Dawno temu w Elblągu... był cyrk

- Spora liczba uczniów z Gimnazjum w Ostródzie (niem. Osterode) w towarzystwie swoich nauczycieli przybyła dziś rano do Elbląga pociągiem osobowym o godz. 7.16, z kolei druga grupa z Torunia (niem. Thorn) przed południem o godz. 10, by zwiedzić tutejsze zabytki. Powrót nastąpił pociągami wieczornymi - pisała prasa w czerwcu 1904 r.

Najmłodsze dzieci Cesarza przybędą do Kadyn

Książę Joachim i księżniczka Luiza*, najmłodsze dzieci naszej panującej pary, przybędą 30 czerwca rano o godz. 7 do Kadyn (niem. Cadinen) (AZ, czwartek, 23.06.1904 r.).

Zmarł dyrektor teatru Emil Hannemann

Znany ze swojej wcześniejszej działalności na tutejszej scenie dyrektor teatru Emil Hannemann, który obecnie pracował na terenie Prus Wschodnich i miał objąć posadę w nowo wybudowanym teatrze w Tylży**, jak nam przekazano telefonicznie, zmarł wczoraj w Berlinie na atak serca (AZ, czwartek, 23.06.1904 r.).

Festyn ku czci Bismarcka

Festyn ku czci Bismracka, organizowany przez Stowarzyszenie Bismarcka "Hartwichsbuche", który zaplanowano w jutrzejszy czwartek na Górze Bismarcka w Jasnej*** zapowiada wiele atrakcji. Po południu o godz. 16.30 w ogrodzie pana Laabsa z Jasnej odbędzie się koncert kapeli Pułku z Prabut (niem. Riesenburg). Wieczorem o godz. 19 wyruszy procesja w kierunku Góry Bismarcka, gdzie po uroczystej przemowie i koncercie, zostanie rozpalone ognisko. W tej uroczystości wezmą udział również przedstawiciele z Elbląga, wierni zwolennicy Bismarcka (AZ, czwartek, 23.06.1904 r.).

Gdzie jest zaginiony 17-latek?

Po 17-letnim synu właściciela ziemskiego Schwrza z Dąbrówki Malborskiej (niem. Deutsch Damerau, powiat sztumski), który 25 maja bieżącego roku za zgodą rodziców odbył podróż z Malborka (niem. Marienburg) do Gdańska (niem. Danzig), ślad zaginął. Ojciec zaginionego chłopaka za odnalezienie syna wyznaczył nagrodę w kwocie 150 marek. Rodzice proszą o możliwe puszczanie w obieg tej wiadomości (AZ, czwartek, 23.06.1904 r.).

Jeden z największych cyrków wędrownych wkrótce w Elblągu

Cyrk Blumenfeld, który w najbliższych dniach przybędzie do Elbląga i od 30 czerwca będzie dawał pokazy na Małym Placu Ćwiczeń (niem. Kleiner Exerzierplatz), jest bez wątpienia jednym z największych cyrków wędrownych, który możemy tutaj zobaczyć. Cieśla Thiessen z Schillingsbrücke otrzymał od dyrekcji cyrku zlecenie wybudowania masywnej drewnianej konstrukcji, która jest dowodem na to, że nie chodzi tutaj o mało znaczące przedsięwzięcie. Tresura koni jak i same konie są z najwyższej półki. Podobnie też inne numery pokazowe cieszą się dobrą renomą (AZ, piątek, 24.06.1904 r.).

Zmarł profesor Kausch, były nauczyciel Królewskiego Gimnazjum w Elblągu

Po ciężkiej chorobie w Rheinfelden w Szwajcarii zmarł nauczyciel klas wyższych tutejszego Królewskiego Gimnazjum, profesor dr Eduard Kausch. Zmarły urodził się 1 sierpnia 1850 roku we Wrocławiu (niem. Breslau) jako syn królewskiego radcy intendantury. Do gimnazjum i na uniwersytet uczęszczał w Królewcu (niem. Königsberg). Pierwszy próbny rok pracy Kausch (od świąt Wielkanocnych 1874 do świąt Wielkanocnych 1875) odbył w Królewskim Kolegium Fryderyka w Królewcu i w Królewskim Gimnazjum w Grudziądzu (niem. Graudenz). W święta wielkanocne 1875 roku mianowano go nauczycielem, po czym rozpoczął on pracę w tutejszym Królewskim Gimnazjum, gdzie pracował nieprzerwanie przez długie lata. 16 marca 1898 roku został mianowany na prosfesora [...] (AZ, niedziela, 26.06.1904 r.).

*chodzi o Joachima Franza (1890–1920) oraz Victorię Luizę Adelheid (1892–1980), najmłodsze dzieci cesarza Wilhelma II (ur. 27 stycznia 1859 w Berlinie, zm. 4 czerwca 1941 w Doorn, w Holandii) oraz Augusty Wiktorii z rodu Szlezwik-Holsztyn (1858–1921), w sumie mieli siedmioro dzieci - Wikipedia

** (niem. Tilsit) obecnie Sowieck - miasto w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim, w miejskim okręgu Sowieck, położone u ujścia rzeki Tylży do Niemna, przy granicy z Litwą. W 2020 roku liczyło ok. 39 tys. mieszkańców -Wikipedia.

*** (niem. Lichtfelde - wieś w Polsce położona na pograniczu Powiśla i Żuław Elbląskich w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Dzierzgoń – Wikipedia).