Dawno temu w Elblągu... czterech mężczyzn okradało swojego pracodawcę

Czterech pracowników sklepu przy ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße) kradło tam nieprzerwanie sporą ilość towarów. Gdy przeszukano ich domy, znaleziono tam skrzynkę margaryny, kawę, mydło, świeczki, właściwie wszystkie artykuły pierwszej potrzeby do użytku w gospodarstwie domowym - pisała elbląska prasa w styczniu 1915 roku.

Jeden z robotników ukradł nawet duże ilości wódki, które przekazał zaprzyjaźnionemu czeladnikowi rzeźnickiemu, a ten zrewanżował się mu dostarczając spore ilości kiełbasy, które to ukradł swojemu mistrzowi. Złodziei aresztowano. (ENN, poniedziałek, 25.01.1915 r.).

Z okazji urodzin ku czci Cesarza

Z okazji urodzin Cesarza w środę, 27 stycznia kościół Bożego Ciała organizuje o godz. 20 wieczorek poświęcony osobie Cesarza. Podczas spotkania zaśpiewa chór kościelny z kościoła Bożego Ciała (ENN, czwartek, 21.01.1915 r.).

Odznaczeni Żelaznym Krzyżem

Żelazny Krzyż drugiej klasy otrzymali: podporucznik i adiutant Langlotz, sędzia ziemski z Elbląga, obecnie kapitan w mobilnym batalionie szturmowym, praktykujący lekarz, dr Herrmann Kluck, ordynator w batalionie szturmowym Striegau, tym samym brat sekretarza sądu rejonowego w Gdańsku (niem. Danzig), rotmistrz von Hatten z Sopotu (niem. Zoppot), weterynarz dr Boenisch z 1. Pułku Huzarów, feldfebel Carl Bleich z Gdańska (niem. Danzig), artylerzysta Paul Wielinski z Malborka (niem. Marienburg), dyrektor firmy Sieg&Co Ernst Sieg […], syn konsula Siega z Gdańska, sierżant Artur Gubez z Pułku Artylerii nr 36, inspektor handlowy Thilo ze Starogardu Gdańskiego (niem. Pr. Stargard), kapitan i dowodzący przedsiębiorstwem kolejowym na Zachodzie (ENN, czwartek, 21.01.1915 r.).

Datki zamiast imprez z okazji urodzin Cesarza

Nadburmistrz dr Merten zachęca mieszkańców miasta do ofiarowania datków z okazji urodzin Cesarza, co, taką mamy nadzieję, znajdzie również poklask i uznanie w różnych częściach kraju. Ponieważ Cesarz wyraził życzenie, by w dniu jego urodzin zaprzestać organizacji wielkich imprez i podobnych uroczystości, nasz nadburmistrz wyszedł z propozycją, by pieniądze, które zostałyby wydane na imprezy z okazji urodzin Cesarza, ofiarować na potrzeby naszych żołnierzy, które zostaną przeznaczone 20 oddziałowi i naszym 148 przebywającym na froncie elbląskim żołnierzom. Ponieważ ta incjatywa połączona jest z osobą Cesarza, powinna trafić do naszych serc, dlatego zwracamy się do wszystkich czcicieli Cesarza i naszej armii z prośbą: Ofiarowujcie wszyscy i nie żałujcie grosza! Chodzi przecież także i o to, by wyrazić naszą niezatartą wdzięczność dla bohaterskich czynów naszych rodaków walczących z bronią o naszą ojczyznę (ENN, niedziela, 24.01.1915 r.).

Splądrowano wystawę braci Lublińskich

Wystawa firmy braci Lublińskich została ostatniej nocy splądrowana przez rzezimieszków. Ukradziono część wystawionych towarów. Złodzieje rozbili szybę, po tym jak posmarowali miejsce włamania mydłem i zabrali część rzeczy (ENN, wtorek, 26.01.1915 r.).

Pod innym nazwiskiem kradł pieniądze

Aresztowano także robotnika Wittmanna, który w sześciu przypadkach pod fałszywym nazwiskiem kradł pieniądze (ENN, poniedziałek, 25.01.1915 r.).

Przesunięty wyjazd na front

Organizowany przez dr. Gottschalka 20. wyjazd na front niestety na razie nie dojdzie do skutku. Uniemożliwia to niesprzyjająca pogoda. Zamieć śnieżna przesunęła na razie plany naszych żołnierzy (ENN, poniedziałek, 25.01.1915 r.).

Ciche obchody urodzin Cesarza

Wszystkie uroczystości z okazji urodzin Cesarza będą mieć w naszym mieście tym razem podniosły charakter. Nie będzie wrzawy z poprzednich lat, kiedy to wszyscy tłumnie świętowali na ulicach […]. W tych podniosłych czasach Cesarz zwrócił się z prośbą, by nie składać mu osobistych gratulacji z okazji urodzin, ponieważ poczta ma ważniejsze zadania do wykonania, a on dokładnie wie, że każdy jego rodak jest mu wierny i oddany życząc mu wszystkiego co najlepsze. […] (ENN, środa, 27.01.1915 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z drugiego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Nachrichten".