Dawno temu w Elblągu... doszło do zderzenia tramwaju z karawanem

Wczoraj po południu doszło do zderzenia tramwaju z karawanem. Podczas zderzenia złamał się dyszel wozu, wskutek czego konie zostały zepchnięte na pobocze. Winę w wypadku ponosi woźnica karawanu (AZ, piątek, 19.10.1900 r.).

Zaginął robotnik Thuran. Istnieją przesłanki, że mogło dojść do przestępstwa

W nocy z niedzieli na poniedziałek bez śladu zaginął robotnik Franz Thuran z Zewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Äußerer Mühlendamm, dzisiejsza ulica Traugutta). Był on ostatnio widziany w towarzystwie robotnika Gustawa Wernera, z ulicy Wacława Osińskiego (niem. Predigerstraße), z którym odwiedzał różne gospody. W mieszkaniu Wernera znaleziono pobrudzony krwią kapelusz zaginionego, do którego przyklejone były jego włosy w sporych ilościach. Werner twierdzi mimo to, że nie ma pojęcia, gdzie znajduje się teraz zaginiony. Ponieważ nie można wykluczyć, że doszło do przestępstwa, wszczęto oficjalne urzędowe dochodzenie w tej sprawie. Werner został tymczasowo aresztowany (AZ, piątek, 19.10.1900 r.).

Złote gody

Złote gody obchodzą w jutrzejszą sobotę Johann Christoph Borkowski wraz z małżonką z ulicy Lipowej (niem. Lindenstraße, dzisiejsza ulica Obrońców Pokoju). Z tej okazji prezydent rejencji gdańskiej w imieniu Jego Królewskiej Mości przyznał parze w prezencie 30 marek (AZ, sobota, 20.10.1900 r.).

Wieczorek rodzinny w Domu Rzemiosła

W niedzielę, 28 października o godz. 19:30 w Domu Rzemiosła odbędzie się chrześcijański wieczorek rodzinny będący jednocześnie uroczystością, podczas której świętowane będą urodziny Jego Królewskiej Mości Cesarzowej*, które miały miejsce trochę wcześniej. Imprezę zorganizował Elbląski Związek Panien pod przewodnictwem księdza Dröse. Zarówno przewodniczący jak i inni duchowni wygłoszą przemowy podczas tej imprezy. Tego dnia związek będzie obchodzić 18. rocznicę powstania. W programie członkowie stowarzyszenia przewidzieli występy, żywe obrazy i śpiewy (AZ, sobota, 20.10.1900 r.).

*chodzi o Augustę Wiktorię Fryderykę Ludwikę Feodorę Jenny, ur. 22 października 1958 roku w Dłużku, zm. 11 kwietnia 1921 roku w Holandii, królową Prus, cesarzową niemiecką jako żonę Wilhelma II, ostatniego władcy Prus i Niemiec – Wikipedia

Potrącenie małego chłopca na ulicy Garbary

Dziś około godz. 13 na ulicy Garbary (niem. Kurze Hinterstraße) furmanka przewożąca piwo przejechała około sześcioletniego chłopca. Furmanka uderzyła w chłopca, wskutek czego uderzył on mocno tylną częścią głowy o kamienną ulicę, dostał się pod koła i był przez jakiś czas ciągnięty przez wóz. Poszkodowane dziecko zostało natychmiast zabrane do dr Weissa z ulicy Stary Rynek (niem. Alter Markt), który stwierdził, że nie ma on zewnętrznych obrażeń, jednak doszło do poważnego wstrząsu mózgu. Nie można było stwierdzić, jak nazywał się chłopiec, który po wypadku leżał zupełnie bez życia. Po wykonaniu zastrzyku przetransportowano chłopca na noszach do miejskiego szpitala (AZ, wtorek, 02.10.1900 r.).

Cesarz uda się do Malborka

Jego Królewska Mość Cesarz opuści jutro Rominty (niem. Rominten, dzisiejsza miejscowość Krasnolesje, osiedle typu wiejskiego w Rosji, w obwodzie królewieckim – Wikipedia) i uda się przez Wrzeszcz (niem. Langfuhr) do Malborka (niem. Marienburg) (AZ, czwartek, 04.10.1900 r.).

Uderzył kompana butelką w głowę

Wczoraj po południu w schronisku przy ulicy Dużej Kumieli (niem. Gr. Hommelstraße) doszło do bójki. W jej trakcie robotnik L. otrzymał od robotnika Carla B. z Wewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Innerer Mühlendamm, dzisiejsza 1 Maja) tak mocny cios butelką w głowę, że flaszka się rozbiła, a odłamki szkła utkwiły w głowie L. L. stracił wskutek tego dużą ilość krwi (AZ, czwartek, 04.10.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.