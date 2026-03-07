Dawno temu w Elblągu... kończył się karnawał i bale

Kończą się już piękne czasy balów maskowych, kończą wspaniałe godziny, podczas których po całym dniu pracy można było odetchnąć i poddać się magii ekscytujących przygód pod osłoną swobody, jaką dawały maski. Kończą się już bale maskowe! W sobotę młodzież z Elbląga ponownie zebrała się na balu, aby po raz ostatni w tym roku cieszyć się wspaniałą młodością i pożegnać się na rok z okresem karnawału. Wszędzie panowała gorąca atmosfera, zwłaszcza w „Domu Wypoczynkowym”, którego pomieszczenia ledwo mieściły tłum ludzi w maskach i widzów, ale także w „Domu Rzemiosła” i w innych miejscach, w których książę karnawału zagościł się na dobre - pisała elbląska prasa w marcu 1903 roku. O czym jeszcze pisała?

Co możemy napisać o poszczególnych balach maskowych? Istota zabawy leży tam, gdzie nie dociera wzrok reportera, tam, gdzie dwoje ludzi w intymnej rozmowie zapomina o świecie i problemach świata… I znów trzeba się rozstać! […] Jednak, gdy w przyszłym roku znów nadejdzie luty i radosna muzyka zaprosi do tańca, wszyscy ponownie spotkają się, aby cieszyć się młodością (AZ, wtorek, 03.03.1903 r.).



Chrześcijański wieczór rodzinny w „Domu Wypoczynkowym”

Chór kościelny przy kościele Bożego Ciała organizuje 8 marca chrześcijański wieczór rodzinny w „Domu Wypoczynkowym”. Oprócz wykładu superintendenta Schiefferbeckera przewidziano występy chóru, a także indywidualne występy wokalne i recytatorskie oraz przemówienia (AZ, wtorek, 03.03.1903 r.).



Zmarł nasz były kolega redakcyjny

Jak się udało nam się dowiedzieć, dziennikarz Hugo Zachau, który w latach 1896-1897 pracował w redakcji „Altpreußische Zeitung” i miał w Elblągu szerokie grono przyjaciół, zmarł we Frankfurcie nad Menem w wieku 33 lat. Ostatnio był pracownikiem „Frankfurter Zeitung” i tamtejszej „Kleine Presse” (AZ, środa, 04.03.1903 r.).



Przedstawienie na rzecz elbląskiego przedszkola

W niedzielę 15 marca w lokalnym teatrze miejskim odbędzie się amatorskie przedstawienie na rzecz przedszkola. Główną atrakcją wieczoru będzie komedia w dwóch aktach pt. „Der Geheimpolizist” („Tajny policjant”) autorstwa Erny Dolenga von Zabienski, utalentowanej młodej damy, która często wprawiała nas już w radosny nastrój swoimi krótkimi komediami dramatycznymi podczas spotkań towarzyskich, wieczorów rozrywkowych itp. W komedii wystąpią znani i cenieni amatorzy. Spektakl zajmuje prawie cały wieczór. Nie zabraknie jednak prologu i być może jeszcze jednej małej niespodzianki. Widzowie będą mieli więc okazję za niewielką opłatą – bilety są niedrogie – przeżyć niezwykłą rozrywkę, a jednocześnie wesprzeć instytucję pożytku publicznego, jaką jest przedszkole (AZ, piątek, 06.03.1903 r.).



Złodziej rowerów

W środę wieczorem z przedsionka domu zegarmistrza zamieszkałego przy ulicy Wodnej (niem. Wasserstraße) skradziono rower. Złodziejem okazał się młody człowiek w wieku około 20 lat (AZ, piątek, 06.03.1903 r.).



Zatrzymano pijanego kierowcę

Dla własnego bezpieczeństwa dziś przed południem przewoźnik J. z Zawady (niem. Pangritz Kolonie) musiał zostać zatrzymany przez policję. J. przywiózł do Elbląga załadunek słomy, ale był tak pijany, że wielokrotnie spadał z załadowanego wozu i doznał poważnych obrażeń głowy. Aby zapobiec poważnemu wypadkowi, policjant odebrał mu wóz i zabrał go na policyjny parking. J. został natomiast przewieziony do aresztu policyjnego, aby wytrzeźwieć. Incydent ten spowodował spore zamieszanie (AZ, piątek, 06.03.1903 r.).



Wypadek przy pracy

W jednej z lokalnych fabryk wczoraj po południu praktykant B. doznał poważnego zmiażdżenia dwóch palców lewej ręki, w wyniku czego musiał natychmiast zgłosić się do lekarza. Przyczyną wypadku była jego własna nieostrożność (AZ, sobota, 06.03.1903 r.).



Rozbił latarnię koło dworca

Wczoraj rano na Alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee), w pobliżu dworca kolejowego, kierowca ciężarówki przewożącej mąkę przewrócił i zniszczył latarnię uliczną. Ostatnio tego typu szkody zdarzają się coraz częściej (AZ, sobota, 06.03.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.