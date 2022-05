Dawno temu w Elblągu... następca tronu obchodził urodziny

Następca tronu kończy dziś 22 lata [chodzi o Wilhelma von Preußen (1882-1951 ) – ostatniego następcę tronu Prus i Niemiec, syna cesarza Wilhelma II i Augusty Wiktorii ze Szlezwika-Holsztynu-Augustenburga. Po wojnie i abdykacji ojca zrzekł się praw do tronu i wyjechał do Holandii - Wikipedia]. Z tej okazji wszystkie budynki użyteczności publicznej oraz prywatne budynki zostały ozdobione flagami - o tym pisała elbląska prasa w maju 1904 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Rozpoczął się jarmark

Dziś w Elblągu rozpoczął się jarmark, choć pogoda za bardzo nie dopisała. We wcześniejszych latach jarmark był szczególnie chętnie odwiedzany przez ludność wiejską i trwał dobry tydzień. Teraz wystarczają zaledwie trzy dni. Pierwsze miejsce wśród właścicieli bud zajmują sprzedawcy pierników. O wiele mniej jest zamiejscowych rękodzielników. Na Małym Placu Ćwiczeń (niem. Kleiner Exerzierplatz) rozstawiono Teatr Kacperka*, stoisko do robienia zdjęć, dwie karuzele i wiele huśtawek. Zostanie też wyświetlony film, w którym zobaczymy m. in. wydarzenia z wojny rosyjsko-japońskiej. Frekwencja dzisiejszego dnia była słaba. Większy ruch spodziewany jest jutrzejszego dnia (AZ, sobota, 07.05.1904 r.).

Wilhelm von Preußen w dzieciństwie

Nastał czas wiosennych wycieczek

Zima zakończyła swoje panowanie, nastała wiosna z Bażantarnią i rozkwitającymi drzewami i zagościła już na dobre. Dlatego też elblążanie odetchnęli z ulgą i nie siedzą już w swoich izbach, w których tak długo byli uwięzieni. W niedzielę, kiedy to panuje wspaniała pogoda (a w tym roku było już takich niedziel sporo) można zobaczyć tęskniących za wiosną ludzi tłumami zmierzających pieszo lub tramwajem w kierunku ulubionej Bażantarni, w której drzewa szykują się do przywdziania zielonej sukienki. […] Do stowarzyszeń, które co roku na wiosnę organizują wędrówki, by cieszyć się budzeniem się starej matki ziemi do życia, należy Niemiecki Prywatny Związek Urzędników, który w tym roku 8 maja wybiera się do Stelliner Forst (las w okolicach Tolkmicka), by poznać rosnące tam świerki. Członkowie stowarzyszenia, którym kasa związkowa zasponsorowała wyjazd, wyjadą koleją nadzalewową rano o godz. 6 do Tolkmicka (niem. Tolkemit), skąd rozpocznie się piesza wędrówka pod okiem znawcy terenu i gdzie potem wędrowcy spotkają się znów na przerwę obiadową, a następnie około godz. 15 udadzą się w drogę powrotną. Mamy nadzieję, że niebo tego dnia pokaże pogodną twarz (AZ, niedziela, 01.05.1904 r.).

Ciężko ranny od ciosów nożem

Wczorajszej nocy w miejscowości Nowa Wieś (niem. Neuendorf) koło Elbląga ciężko ranny od wielu ciosów nożem został 19-letni syn pomocnika dróżnika kolejowego Seidlera. Trzeba było natychmiast wezwać lekarza z Elbląga, który zszył rany. Zbrodniarze, którzy dopuścili się tego strasznego czynu, zostali złapani i nie unikną kary. Młody poszkodowany mężczyzna nie będzie przez jakiś czas zdolny do pracy (AZ, niedziela, 01.05.1904 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Czeladnik ślusarski Franz Ammon z Elbląga miał ukraść z zakładów Schichaua narzędzia. Na mężczyznę doniósł z zemsty jego własny szwagier, z którym pozostaje on we wrogich stosunkach. Sędzia jednak nie znalazł wystarczająco dowodów na jego winę i uniewinnił go.

Wyrodnym synem okazał się tutejszy czeladnik kowalski Albert w stosunku do swojej matki. Mimo że mężczyzna pracuje w fabryce Schichaua i pobiera tam pensję co dwa tygodnie w kwocie 40 marek, a nie ma rodziny na utrzymaniu, nie daje swojej matce, która trafiła do domu opieki nad osobami starszymi, żadnego wsparcia. Ten brak miłości do rodzicielki policja ukarała mandatem w kwocie 21 marek lub 7 dniami więzienia. A. złożył w sądzie odwołanie, jednak koniec końców rozpatrzono go na jego niekorzyść i sąd pozostał przy wymierzonej mu karze (AZ, środa, 04.05.1904 r.).

*niem. Kasperletheater, Kacperek (niem. Kasperle) – główna postać tradycyjnego niemieckiego teatru lalek. W niemieckim obszarze językowym znany jest od końca XVIII wieku. Bawił dzieci i dorosłych widzów na jarmarkach – Wikipedia).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten".