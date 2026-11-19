Głos na wagę młodzieżowej rady

Wiceprzewodniczący elbląskiej Rady Miejskiej Rafał Traks zarzuca urzędnikom, że nie pozwolili mu zabrać głosu na inauguracyjnym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Sprawę upublicznił na Facebooku. Co na to przedstawiciele ratusza?

- Sytuacja jest dziwna i kuriozalna – mówi Rafał Traks na nagraniu, które wrzucił do sieci. - Przed Młodzieżową Radą Miasta (odbyła się w środę - red.) zgłaszałem chęć zabrania głosu jako wiceprzewodniczący Rady Miasta i miałem do tego pełne prawo. Pani pełnomocnik (ds. młodzieży – red.) poinformowała mnie, że taką możliwość będę miał, po czym pani dyrektor Departamentu Edukacji przed samym rozpoczęciem młodzieżowej sesji poinformowała mnie, że jednak głosu nie zabiorę, bo w imieniu radnych głos zabrała pani wiceprzewodnicząca Małgorzata Adamowicz” – mówi Rafał Traks.

Dodaje, już w rozmowie z naszą redakcją, że wspominał o tym, że jego wystąpienie nie będzie miało politycznego charakteru.

– Chciałem jedynie zwrócić się do młodych ludzi, pogratulować i zmobilizować do pracy na rzecz rówieśników – mówi Rafał Traks.

Swój przekaz do młodych Elblążan zawarł na filmie na Facebooku.

- Nie musicie we wszystkim się ze sobą zgadzać. Ważne, żebyście potrafili ze sobą rozmawiać i wspólnie szukać rozwiązań. Pamiętajcie, Elbląg to wasze miasto. Macie prawo mówić o tym, co wam się podoba, co wymaga zmiany i jak wyobrażacie sobie jego przyszłość. Jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej chciałbym zapewnić, że głos młodego pokolenia będzie słyszany i traktowany poważnie Życzę wam odwagi, energii, wielu dobrych pomysłów i satysfakcji z pracy na rzecz naszego miasta. I pamiętajcie, być może dla kogoś z was dzisiejsza sesja będzie początkiem drogi, która zaprowadzi was kiedyś do Rady Miejskiej w Elblągu, a może jeszcze dalej – mówi radny na nagraniu, które można zobaczyć tutaj.

Zwróciliśmy się do ratusza z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji z posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej. Dlaczego dyrektor departamentu edukacji Agnieszka Antoniuk-Rumak odmówiła zabrania głosu wiceprzewodniczącemu RM?

- Informujemy, że przebieg I Inauguracyjnej Sesji Młodzieżowej Rady Miasta odbywał się ściśle według wcześniej ustalonego porządku obrad oraz zapisów Statutu Młodzieżowej Rady Miasta. Organizatorem uroczystości był Departament Edukacji i to do niego należało zgłosić chęć zabrania głosu przed sesją. Radny Rafał Traks tego nie zrobił – informuje Biuro Prezydenta Elbląga. - Dopiero tuż przed rozpoczęciem obrad zapytał o taką możliwość Pełnomocniczkę Prezydenta ds. Dzieci i Młodzieży Sylwię Bożyk, która nie była organizatorem spotkania i nie decydowała o wcześniej ustalonym porządku obrad sesji MRM.

Urzędnicy powołują się na Statut Młodzieżowej Rady Miasta (Rozdział 4, § 31 ust. 3 pkt 8), który nie przewiduje wystąpień radnych Rady Miejskiej podczas sesji młodzieży.

- Radę Miejską tego dnia oficjalnie reprezentowała, zgodnie z porządkiem obrad, Wiceprzewodnicząca Małgorzata Adamowicz (wskazana wcześniej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej), a jedyną inną radną zabierającą głos była Karolina Śluz, która wystąpiła już po tym, jak młodzi radni wybrali ją w głosowaniu na swojego opiekuna – piszą w odpowiedzi na nasze pytania urzędnicy Biura Prezydenta Miasta,

I dodają: - Warto również zauważyć, że tego samego dnia radny Rafał Traks miał możliwość swobodnego zabrania głosu w imieniu swojego pracodawcy podczas konferencji naukowej z okazji 425-lecia Biblioteki Elbląskiej.

Zapytaliśmy też o to, czy o tej sprawie wiedział prezydent Elbląga? Jak ją komentuje?