Dawno temu w Elblągu... odbyła się wielka wystawa obrazów

W czwartek w budynku przy ulicy św. Ducha 33/34 (niem. Heilige Geiststraße) zostanie otwarta wielka wystawa obrazów J. Weißa z Wrocławia (niem. Breslau). Na wystawie można zobaczyć prawdziwe olejne obrazy wspaniałych nowoczesnych artystów. Wśród obrazów zobaczymy wszystkie gatunki sztuki. Wystawa będzie otwarta codziennie w godz. od 9 do 19. Można ją oglądać przez osiem dni - pisała elbląska prasa 11 kwietnia 1901 r. O czym jeszcze pisała?

Bażantarnia coraz bardziej popularna o tej porze roku

Bażantarnia (niem. Vogelsang) była przy wczorajszej pięknej pogodzie celem wielu spacerowiczów. W niektórych przypadkach spacery te miały kiepski finał, ponieważ zakończyły się one deszczem i burzą. Już w drodze do Bażantarni niektórzy dotarli tam przemoczeni. Ponieważ w ubiegłym roku Bażantarnia nie oferowała wystarczającej liczby miejsc siedzących, od pewnego czasu trwają tam starania, aby rozwiązać wspomniany problem poprzez rozbudowę infrastruktury o ławki (AZ, czwartek, 11.04.1901 r.).



Nadrezydent w drodze do Szwajcarii

Nadprezydent von Goßler kontynuuje swoją podróż do Szwajcarii. Profesor Bergmann miał wypowiedzieć się o jego stanie zdrowia, że jest zadowalający (AZ, czwartek, 11.04.1901 r.).



Zmarł emerytowany nauczyciel

Emerytowany nauczyciel Kretschmann z Elbląga zmarł wczoraj po południu wskutek ciężkiej choroby nowotworowej w wieku 75 lat. Mężczyzna był zatrudniony wcześniej w okręgu malborskim, a przed około 12 laty po przejściu na emeryturę przybył do Elbląga, by zamieszkać w pobliżu swoich dzieci (AZ, czwartek, 11.04.1901 r.).



Ze spraw sądu ławniczego

Służąca Marie Stiede pracowała w grudniu ubiegłego roku w jednym z tutejszych hoteli. Ukradła tam dwóm służącym Liedtke i Glorbertowi pięć koszul i dwie chusteczki. Oskarżona była już raz karana za kradzież. Prokurator wnioskował o 10 dni pozbawienia wolności. Ostatecznie wymierzono jej karę trzech tygodni więzienia (AZ, czwartek, 11.04.1901 r.).



Pewien tutejszy mistrz stolarski wybrał się 16 lipca ubiegłego roku ze swoimi czeladnikami do Próchnika (niem. Doerbeck) i Łęcza (niem. Lenzen), żeby uczcić zakończenie stażu czeladnika Wernera. Oczywiście nie obyło się bez świętowania przy piwie tak, że wszyscy znaleźli się w dobrych nastrojach. Gdy wieczorem udali się oni w drogę powrotną z Łęcza do Elbląga, wysiedli zaraz za wsią z wozu i niektórzy z nich wdali się w bójkę z przypadkowo pracującym tam robotnikiem nazwiskiem Gabel. Usłyszawszy okrzyki tego na ratunek przybiegli nadzorca drogowy Meerwaldt, listonosz Mätzing i żandarm Böhmfeldt, by załagodzić sytuację. Wtedy to nadzorca otrzymał kilka razów sznurem. Za wywołanie tego incydentu oskarżeni zostali czeladnicy stolarscy Friedrich Reich z Gdańska (niem. Danzig) i Walter Hanberg z Elbląga. Postępowanie dowodowe nie oddało dokładnie przebiegu zdarzenia. Jednak oskarżeni sami przyznali się do tego, że pobili poszkodowanych. Prokurator zażądał dla każdego z oskarżonych karę 15 marek lub 5 dni więzienia. Wobec Reicha wymierzono ostatecznie karę 30 marek lub 10 dni więzienia a wobec Hanberga 10 marek grzywny lub dwa dni więzienia (AZ, czwartek, 11.04.1901 r.).



Wieczór rozrywkowy

Ewangelicki Związek Robotników organizuje w niedzielę, 14 kwietnia w swoim lokalu związkowym wieczór rozrywkowy (AZ, piątek, 12.04.1901 r.).



Burza w Raczkach Elbląskich oszczędziła dobytek mieszkańców

Podczas wczorajszej burzy, jak się później dowiedzieliśmy, w Raczkach Elbląskich (niem. Unterkrebswalde) piorun uderzył w ścianę szczytową na posesji pana Ropeliusa, nie wyrządzając żadnych szkód. Budynek uszedł bez szwanku, jedynie kilka ubrań, które schły na lince, zostały trochę spalone. W miejscu tym istnieje niebezpieczeństwo burz. Latem ubiegłego roku na sąsiedniej posesji sołtysa wsi w wyniku uderzenia pioruna wybuchł pożar (AZ, piątek, 12.04.1901 r.).