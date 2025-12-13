Dawno temu w Elblągu... pasażer wywołał skandal

- W najbliższą niedzielę w Resursie Mieszczańskiej (niem. Bürgerressource) odbędzie się 22. wieczór rozrywkowy dla mieszkańców, którego pierwsza część będzie poświęcona zbliżającym się świętom Bożego Narodzenia i obejmie wykład, śpiewy, melodramat i festiwal, natomiast druga część programu będzie miała charakter ogólny. Bilety można nabyć wyłącznie w miejscu podanym w ogłoszeniu zamieszczonym w piątkowym wydaniu tej gazety- pisała prasa w 1902 roku. O czym jeszcze?

Dworski pociąg z cesarzową na naszym dworcu

Rosyjski dworski pociąg, w którym podróżowała cesarzowa wdowa rosyjska wraz ze swoją świtą i służbą znajdując się w drodze powrotnej do Petersburga, przybył wczoraj o godz. 14:45 na elbląski dworzec i po wymianie lokomotywy, kontynuował dalej swoją podróż. Pociąg składał się z dziewięciu dworskich wagonów i w drodze do Elbląga porządku w nim strzegli: radca rządowy i budowlany Koch z Gdańska (niem. Danzig), inspektor maszyn Knutze i techniczny funkcjonariusz d.s. telegrafu Föhde (AZ, sobota, 06.12.1902 r.).

Interwencja straży pożarnej

Wczoraj około godz. 16 do domu przy ulicy Bożego Ciała 66 (niem. Leichnamstraße) została wezwana straż pożarna. Powodem interwencji było nieostrożne czyszczenie komina, wskutek czego zapaliła się sadza (AZ, sobota, 06.12.1902 r.).

Uciążliwy pasażer

Z przyjeżdżającego o godz. 4 nad ranem do Elbląga z Królewca (niem. Königsberg) pociągu musiano wysadzić uciążliwego pasażera. Mężczyzna próbował ubić z innymi pasażerami interes, zaczepiał podróżnych i wywołał podczas podróży taki skandal, że stało się to bardzo uciążliwe dla innych pasażerów. Gdy został przywołany do porządku przez urzędnika kolejowego odpowiedzianego za porządek w pociągu, w odpowiedzi uderzył go pięścią w twarz. Gdy z kolei został wyprowadzony siłą z przedziału przez dwóch funkcjonariuszy policji, zaczął udawać „głupiego”, a podczas wyprowadzania głośno wył, tak że niosło się to po całym pociągu. Nie chciał najpierw podać swojego nazwiska, dopiero na posterunku policji powiedział, że nazywa się Josef Bloch (AZ, niedziela, 07.12.1902 r.).

Strzały przy dworcu towarowym

Wczoraj wieczorem przy Alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee) w pobliżu dworca towarowego oddano dwa strzały w kierunku urzędnika pracującego na wyżej wymienionym dworcu. Strzały oddał młody mężczyzna, który całe szczęście chybił. Urzędnik przyjechał właśnie saniami spoza miasta do Elbląga i zobaczył kilku młodych ludzi kręcących się przed zamkniętą bramą prowadzącą do dworca towarowego. Ponieważ zdał sobie sprawę, że mężczyźni planują ukraść węgiel, zatrzymał sanie, zbliżył się do nich z pytaniem, co oni tam robią. W odpowiedzi padł strzał, a za nim drugi. Urzędnik wtedy nagle się wycofał. Gdy zawiadomiony o zajściu policjant szybko przybył na miejsce, napastnicy nagle zniknęli w ciemnościach (AZ, wtorek, 09.12.1902 r.).

Kolejny incydent na dworcu towarowym

W sobotę po południu robotnicy Heinrich i Johann G., zamieszkali przy Alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee) i ulicy Nowowiejskiej (niem. Neuengutstraße), dokonali napadu rabunkowego na lokalnym dworcu towarowym. Pracownicy lokalnego dużego przedsiębiorstwa zajmującego się handlem drewnem i węglem byli właśnie zajęci rozładowywaniem drewna, gdy pojawili się robotnicy Heinrich i Johann G. i zażądali, by podarowano im kilka kawałków drewna. Gdy ich prośba została odrzucona, próbowali siłą przywłaszczyć sobie drewno, ale powstrzymał ich pracownik A. Wtedy Heinrich G. wyciągnął nóż i rzucił się na A., ale przebił mu tylko ubranie, po czym z kolei wyciągnął rewolwer i wycelował go w A. Broń jednak zawiodła i obaj bandyci szybko się wycofali. Nawiasem mówiąc, są to te same osoby, które w niedzielę wieczorem strzelały do pracownika kolei (AZ, czwartek, 11.12.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.