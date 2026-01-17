Dawno temu w Elblągu... robotnik wpadł w szał, a szklarz wybił okno

- Profesor doktor Nagel, dyrektor elbląskiej średniej szkoły realnej, złożył wniosek o przejście na emeryturę z dniem 1 października 1903 r. Jak poinformował nas pan Nagel, powodem tej decyzji jest trwająca od lat choroba stawów, która utrudnia dyrektorowi wykonywanie jego obowiązków. Ten zasłużony dyrektor naszej szkoły średniej pracuje w Elblągu od 1865 roku jako nauczyciel w tej placówce, której dyrektorem został w 1891 roku i ma obecnie 67 lat. Szkoła traci w nim wybitnego pedagoga, którego działalność naukowa i pedagogiczna była uwieńczona największymi sukcesami - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Stowarzyszenie św. Cecylii świętowało kolejną rocznicę

Wczoraj wieczorem w górnych salach restauracji „Złoty Lew” stowarzyszenie św. Cecylii świętowało 31. rocznicę swojego powstania. Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Orkiestra Pelza rozpoczęła uroczystość marszem, po czym mieszany chór św. Cecylii, składający się z około 30 do 40 osób, wykonał utwory „Frühlingsfahrt” Roberta Schumanna, ludową pieśń z Górnego Palatynatu „D' Schwizlreiter” oraz pieśń taneczną „Saletin von Insenburg” P. Seifferta. Po kolejnych występach chóru, utworach koncertowych i pięknie zaśpiewanym solo, wykonano jednoaktową sztukę muzyczną Hellborna „Mädchenschwüre”. Następnie odbyły się tańce i dłuższe, przyjemne spotkanie towarzyskie. Jak udało nam się dowiedzieć, uroczystość bardzo zadowoliła wszystkich uczestników (AZ, czwartek, 15.01.1903 r.).

Wpadł w szał i porozbijał meble w mieszkaniu matki

Wczoraj, w przypływie delirium, robotnik Conrad W. wpadł w przerażającą furię w mieszkaniu swojej matki przy ulicy 3-Maja (niem. Johannisstraße). Ponieważ miejski szpital nie miał wolnych miejsc, nie można było go przyjąć. W nocy W. wpadł w szał, rozbił meble i ostatecznie musiał zostać zatrzymany przez policjanta (AZ, czwartek, 15.01.1903 r.).

Pożar w Kępinach Wielkich

Wczoraj, krótko po północy, pożar strawił gospodarstwo Karla Schienke w miejscowości Kępiny Wielkie (niem. Zeyersniederkampen). Udało się uratować bydło, jednak większość inwentarza trzeba było pozostawić płomieniom. Ogień strawił również duże zapasy zboża, siana i słomy (AZ, piątek, 16.01.1903 r.).

Bójka między szwagrami zakończyła się tragicznie

Od dłuższego czasu między małżeństwem W., zamieszkałym przy ulicy Zielonej (niem. Altst. Gruenstraße) źle się działo. Mężczyzna, silnie uzależniony od alkoholu, zaniedbywał swoją rodzinę, która często cierpiała z tego powodu. Aby pocieszyć swoją siostrę, wieczorem 4 stycznia pracownik fabryki R. z ulicy Królewieckiej (niem. Königsbergstraße) udał się do mieszkania W. Tam jednak pokłócił się ze swoim szwagrem, a ostatecznie doszło między nimi do bójki, podczas której R. był tak rozgniewany, że zadał szwagrowi potężny cios kijem w głowę, w wyniku czego W. odniósł tak poważne obrażenia, że musiał zostać przewieziony do szpitala diakonis, gdzie zmarł we wtorek. R. został z tego powodu w środę wieczorem aresztowany (AZ, sobota, 17.01.1903 r.).

Incydent na 3 Maja

We wtorek wieczorem ktoś wybił okno sklepu rzeźnika Franza D. przy ulicy 3-Maja (niem. Johnnisstraße). Sprawcą okazał się wielokrotnie karany szklarz Condrad Wohl. Najprawdopodobniej Wohl chciał tylko zapewnić sobie środki do życia na dłuższy czas (AZ, sobota, 17.01.1903 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

W Tolkmicku (niem. Tolkemit) często dochodzi do bójek między marynarzami a robotnikami. Dzisiaj marynarze Trautmann i Ehlert oraz robotnik Semnet musieli odpowiedzieć za kilka aktów przemocy skierowanych przeciwko trzem innym młodym ludziom. Trautmann został skazany na cztery tygodnie więzienia, Semnet na trzy, a Ehlert na jeden tydzień (AZ, sobota, 17.01.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.