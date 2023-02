Dawno temu w Elblągu... świętowali pracownicy dwóch firm

Personel firmy Zilgitt i Lemke zorganizował w lokalu Tivoli imprezę pracowniczą. Została ona otwarta koncertem. Dwie piosenki, z których pierwsza opowiadała o personelu firmy, a druga także była poświęcona firmie, spotkały się ze szczególnie żywym odbiorem publiczności. Pozostałe godziny upłynęły na tańcach i przedstawieniach pełnych humoru. Impreza trwała do samego rana – pisała elbląska prasa 14 lutego 1900 r.

Święto Stowarzyszenia Jeruzalem

W niedzielę o godz. 18 Stowarzyszenie Jeruzalem organizuje w kościele Najświętszej Marii Panny swoje coroczne święto. Kazanie wygłosi radca konsystorza Reinhardt, pierwszy pastor w kościele Najświętszej Marii Panny w Gdańsku (niem. Danzig). Celem stowarzyszenia, ktόre ma w naszym mieście wielu przyjaciół, jest szerzenie zrozumienia dla zadań kościoła ewangelickiego w Ziemi Świętej i zaznajomienie się z jego zadaniami. Takie uroczyste nabożeństwo jest odprawiane w kościele Najświętszej Marii Panny co roku i bierze w nim udział liczna grupa wiernych. Stowarzyszenie szerzy w ten sposób wiedzę na na temat swojej działalności i swojej błogosławionej pracy w coraz szerszych kręgach (AZ, niedziela, 11.02.1900 r.).

Zachowujmy ostrożność na lodzie

Zalecamy dużą ostrożność podczas przemierzania rzeki pokrytej lodem. W sobotę dwóch uczniów nazwiskiem Krause udało się przez rzekę Elbląg do szkoły. W pewnym miejscu, gdzie lód nie był zbyt mocny, załamał się on pod jednym z chłopców. Gdy drugi próbował uratować go z opresji, również i pod nim załamał się lód. Całe szczęście ktoś obserwował całą sytuację. Kilku rybaków z pomocą bosaka wydostało braci z wody. Bez pomocy z zewnątrz nieszczęśnicy na pewno utonęliby w wodzie (AZ, wtorek, 13.02.1900 r.).

Zaatakował rodzinę toporem

W furię wpadł wczoraj wieczorem tokarz Carl L. z ulicy Neust. Stallstraße. Mężczyzna chwycił za topór i zaatakował nim swoją żonę i syna. By uniknąć nieszczęścia, mężczyznę aresztowano (AZ, wtorek, 13.02.1900 r.).

Kradzież na Starym Rynku

Pewnemu zamieszkałemu z przy ulicy Stary Rynek (niem. Alter Markt) kupcowi ukradziono z salonu jego mieszkania cenną obrączkę. Złodziejem okazał się goniec Robert K. z ulicy Stawidłowej (niem. Schleusendamm), który przez krótki czas miał dostęp do pokoju kupca (AZ, środa, 14.02.1900r.).

Elblążanie świętują ostatki

Miejski Związek Hydraulików i Pracowników Sektora Metalowego organizuje w sobotę, 17 lutego o godz. 20 w sali niemieckiego ogrodu cesarskiego wielki bal z okazji ostatków (AZ, czwartek, 15.02.1900 r.).

Potrącenie w pobliżu fabryki Neufeldta

Wczoraj w pobliżu fabryki Neufeldta żona murarza Lange została potrącona przez auto, gdy mężowi zanosiła obiad (AZ,czwartek, 15.02.1900 r.).

Zdjęcie restauracji Tivoli pochodzi ze strony https://www.elblag-moje-miasto.pl/hindenburgstrasse/

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.