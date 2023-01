Dawno temu w Elblągu... świętowano urodziny cesarza

W naszym mieście również i w tym roku w różnych kręgach naszej społeczności, w mniejszych lub większych grupach a także w różnych stowarzyszeniach odbędą się uroczyste imprezy z okazji urodzin Jego Królewskiej Mości Cesarza. Uroczysty bankiet odbędzie się w sobotę, 27 stycznia o godz. 15 w kasynie - pisała elbląska prasa w styczniu 1900 roku.

W Królewskim Gimnazjum, w Miejskiej Wyższej Szkole dla Dziewcząt oraz w placówce edukacyjnej dla nauczycieli w sobotę o godz. 11.30 również odbędą się uroczyste ceremonie. Już w piątek o godz. 20 odbędzie się capstrzyk** z udziałem związku wojennego i wojskowego. W sobotę rano między godz. 6 a 7 nastąpi pobudka, o 9.30 udział w uroczystościach kościelnych a wieczorem o godz. 20 w salach Resursy Mieszczańskiej odbędzie się większa uroczystość, która ma zjednoczyć członków stowarzyszeń oraz najbliższych krewnych. Związek Techniczny świętuje tego dnia o godz. 20.30 w salach Domu Związku Rzemiosła. Związek Urzędników Pocztowych „Morgenröhte” będzie świętować urodziny Cesarza o godz. 19.30 w „Złotym Lwie”. Miejscowy Związek Wyrobników Krzeseł (Hirsch Duncker) będzie obchodzić urodziny Cesarza w połączeniu ze swoją 17. uroczystością fundacyjną w sobotę o godz. 20 w salach lokalu związkowego Schmidta i Zachaua. Imprezą dnia ma być organizowany w salach Domu Rzemiosła przez miejscowy Związek Stolarzy (Hirsch Duncker) bal maskowy (AZ, czwartek, 25.01.1900 r.).

Coraz więcej miejsc do przypinki rowerów w naszym mieście

Każdy rowerzysta z własnego doświadczenia wie, jak nieprzyjemnym jest uczucie, pozostawienia własnego roweru bez nadzoru z tą świadomością, że ten w tym czasie może paść on łupem haniebnej i dobrze znanej w naszych kręgach bandy złodziei rowerów. Dzięki praktycznej zapince rowerowej, którą ma w ofercie ubezpieczenie rowerowe GmbH, Berlin SW, przy Kochstraße 25, za stosunkowo niewielką cenę, zyskujemy dobrą ochronę, która jeszcze bardziej jest pewniejsza, ponieważ każdemu ubezpieczonemu do polisy dodawana jest zapinka rowerowa ważąca jedynie 180 gramów. W całych Niemczech i Austrii istnieje około 100 tysięcy miejsc, do których można przypiąć rower, a liczba ta z dnia na dzień rośnie. Przykładowo w większości miast wszystkie słupy latarni są dodatkowo wyposażone w ramę, do której można przypiąć rowery. […] Miejsca do przypinki rowerów znajdują się najczęściej przy frontach budynków, na podwórzach, przy murach, parkanach, przy wejściach do domów. Istnieją także specjalne stojaki umieszczone głównie przy wszystkich budynkach użyteczności publicznej, przy oficjalnych miejscach, przy gospodach czy fabrykach […]. W ostatnich dniach również i w naszym mieście przy wielu hotelach i restauracjach a także domach prywatnych powstały miejsca do przypinki rowerów (AZ, czwartek, 25.01.1900 r.).

Wieczorek narodowy

Jedenasty wieczorek narodowy odbędzie się w najbliższą niedzielę w Resursie Mieszczańskiej i w pierwszej jego części będzie nawiązywał do urodzin Cesarza, które mają miejsce dzień wcześniej. W jego ramach nie tylko zostanie wzniesiony toast na cześć Cesarza i odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni “Heil Dir im Siegerkranz”* (Chwała Ci, w wieńcu zwycięzcy) oraz “Deutschland, Deutschland über alles” (Niemcy, Niemcy, ponad wszystko) lecz także siedem kobiet wystąpi w sztuce “Huldigung der Blumen” (Hołd kwiatom). Sztuka ta ukazuje zwyczaje kulturowe z czasów ubiegłego przełomu wieków […]. Początek imprezy o godz. 19. Gdyby godzina rozpoczęcia spotkania była późniejsza, z racji bogatego i urozmaiconego programu mogłoby one potrwać do późnej nocy (AZ, czwartek, 25.01.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

*niemiecka pieśń patriotyczna będąca w latach 1871-1918 nieoficjalnym hymnem Cesarstwa Niemieckiego. Wykonywana była z okazji rocznicy wstąpienia na tron cesarzy i królów niemieckich a także ich urodzin lub śmierci. Pierwsze wykonanie miało miejsce 25 maja 1795 roku z okazji urodzin króla Fryderyka Wilhelma II – Wikipedia.

**wieczorny przemarsz oddziałów wojskowych, drużyn harcerskich lub innych organizacji ulicami miasta, zazwyczaj z orkiestrą, a niekiedy także z pochodniami, odbywający się w wieczór poprzedzający uroczystość z ich udziałem – Wikipedia