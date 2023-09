Dawno temu w Elblągu... tramwaj potrącił chłopca

Dziś w południe około godz. 12.30 na ulicy Królewieckiej (niem. Königsbergerstraße), w pobliżu restauracji Wehsera około ośmioletni syn wdowy po mistrzu ślusarskim Blutmannie został potrącony przez tramwaj. Chłopiec doznał poważnych obrażeń. Jak nam przekazano, chłopiec kręcił się po ulicy bez nadzoru - o tym pisała elbląska prasa we wrześniu 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Nieszczęśliwy wypadek

Podczas przechodzenia przez aleję Grunwaldzką (niem. Holländer Chaussee) żona robotnika T. z ulicy 3 maja (niem. Johannisstraße) została potrącona przez furmankę przewożącą mięso. Ponieważ koła wozu najechały na klatkę piersiową kobiety, doznała ona tak poważnych obrażeń, że musiała natychmiast zostać przez funkcjonariusza policji przewieziona do miejskiego szpitala. Stan kobiety jest poważny. Furmanką, która należy do mistrza rzeźnickiego Paula R. z ulicy Wodnej (niem. Wasserstraße), kierował czeladnik B. (AZ, czwartek, 13.09.1900 r.).

Przygotowania do wizyty pary cesarskiej

Wizyta pary cesarskiej w Kadynach (niem. Cadinen) zbliża się wielkimi krokami. Urząd nie podał jeszcze oficjalnej daty przybycia Ich Królewskich Mości do Kadyn. Cesarz przybędzie do Kadyn drogą wodną przez Piławę (niem. Pillau, dzisiejszy Bałtijsk). Jak udało nam się dowiedzieć, przybędzie on tam najprawdopodobniej w niedzielę w późnych godzinach wieczornych, 16 września. Cesarzowa, która właśnie wróciła ze Szczecina (niem. Stettin) do Berlina, będzie stamtąd wyruszała do Elbląga czy do Kadyn. Podczas swojego kilkudniowego pobytu w Kadynach Cesarz ma zamiar zrobić krótki wypad do Malborka (niem. Marienburg), żeby osobiście przekonać się o postępach prac renowacyjnych. Monarcha chce również zwiedzić miasto. Na tę chwilę zaplanowano tę wizytę 21 września. Ponieważ zarówno Cesarz jak i Cesarzowa będą przejeżdżać przez nasze miasto, w czwartek o godz. 19 w sali posiedzeń rady miejskiej odbędzie się zebranie, podczas którego zostanie podjęta decyzja, jak będzie przebiegała uroczystość przyjęcia Cesarskiej pary podczas odwiedzin czy przejeżdżania przez nasze miasto. W zebraniu tym wezmą udział członkowie zarządu różnych związków i cechów oraz przedstawiciele większych przemysłowych establishmentów (AZ, piątek, 14.09.1900 r.).

Lipscy śpiewacy ponownie w Elblągu

Lipscy śpiewacy, którzy cieszą się wielką popularnością, wystąpią w niedzielę, 16 września i w poniedziałek, 17 września ze swoimi humorystycznymi przedstawieniami w sali Domu Rzemiosła (AZ, piątek, 14.09.1900 r.).

Koncert szkoły muzyki militarnej w Tivoli

W niedzielę w Tivoli odbędzie się koncert szkoły muzyki militarnej pod kierownictwem kapelmistrza Lammicha. W bogatym programie usłyszymy nowości takie jak: „Prosto do Chin”, „Marsz floty”, „Solówka na trąbce” i inne […]. Popołudniowy koncert rozpocznie się o godz. 15.30, wieczorny o godz. 19.30 (AZ, niedziela, 16.09.1900 r.).

Niebezpieczne starcie z osami

Mocno użądlony przez osę został wczoraj przed południem robotnik Samuel Fietkau z Kępy Rybackiej* (niem. Fischerskampe). Mężczyzna pracował na polu właściciela ziemskiego Augusta Wittinga i załadowywał siano na wóz drabiniasty. Wbił przy tym grabie w gniazdo os, w ten sposób sprowokował osy, które zaczęły krążyć nad nim i nad końmi. Pan Witting, który ładował siano na wóz, szybko zeskoczył z wozu, uwolnił konie, które zaczęły uciekać, ratując się przed kolejnymi użądleniami. Również Witting i jego robotnik rzucili się do ucieczki, biegnąc tak szybko jak to możliwe. Jednak ten ostatni został tak mocno użądlony, że leży teraz chory i na razie nie przyjmuje żadnych pokarmów (AZ, wtorek, 18.09.1900 r.).

*wieś położona w powiecie elbląskim, w gminie Elbląg

Okładał swoją żonę butami

W niedzielę w południe na Starym Rynku (niem. Alter Markt) zamieszkały przy ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße) robotnik Hermann W. stał się powodem zbiegowiska, ponieważ okładał on tam swoją żonę w głowę butami, które trzymał w rękach i wyzywał ją w grubiański sposób. W., który był pijany, został aresztowany (AZ, wtorek, 18.09.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.