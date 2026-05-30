Dawno temu w Elblągu... uciekli więźniowie

- W piątek trzyletnia córka robotnika tutejszej fabryki Eisermanna o mało co nie utonęła. Dziewczynka poszła bawić się z innymi dziećmi w pobliżu dworca kolejowego i wpadła do stawu dworcowego, w którym było dość sporo wody. Całe szczęście maszynista pociągu wyciągnął dziecko z wody - pisała o Elblągu prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Poranny spacer

Wczoraj rano członkowie Elbląskiego Męskiego Chóru wraz z rodzinami zebrali się w licznie na poranny spacer do Bażantarni (niem. Vogelsang). O godz. 7 chór dał tam swój występ. Pod kierownictwem dyrektora muzycznego Franza Rasenbergera chór wykonał następujące utwory: „Schäfers Sonntagslied” Kreutzera (pol. Niedzielna pień pasterza), „Weihe des Gesanges” Mozarta (pol. Poświęcenie śpiewu), „Gott grüsse Dich” Mückego, „Jägers Lust” Astholza, „Einkehr” Zöllnera oraz „Frisch gesungen” Silchera w sposób technicznie doskonały. Publiczność nagrodziła chór i jego wspaniałego dyrygenta zasłużonymi brawami. Później uczestnicy wybrali się na wycieczkę do najpiękniejszych zakątków lasu (AZ, wtorek, 26.05.1903 r.).

Zmarł Julius Lohmeyer

Julius Lohmeyer, znany pisarz książek dla młodzieży i poeta, zmarł wczoraj w nocy około godziny 2 po krótkiej chorobie w Berlinie. Pan Lohmeyer mieszkał przez wiele lat w Elblągu i zasłynął tu przede wszystkim dzięki swoim humorystycznym piosenkom, które pisał na uroczystości fundacyjne Stowarzyszenia Rzemieślników (AZ, wtorek, 26.05.1903 r.).

Wycieczka nad zalew

Członkowie chóru kościelnego przy kościele „Trzech Króli” wybrali się wczoraj koleją nadzalewową na wycieczkę nad zalew (AZ, wtorek, 26.05.1903 r.).

Cesarz wraca do domu

Wyjazd cesarza pociągiem dworskim ze Słobit (niem. Schlobitten) miał miejsce dzisiaj po południu o godz. 14:20. Pociąg przejechał bez zatrzymywania się przez tutejszą stację o godz. 14:47 i dotarł do Malborka (niem. Marienburg) o godz. 15:20 (AZ, środa, 27.05.1903 r.).

Radca ziemski von Etzdorf z wizytą u cesarza

Radca ziemski von Etzdorf, który wczoraj otrzymał zaproszenie na kolację w Słobitach (niem. Schlobitten), pozostał tam do godz. 21. Cesarz kazał złożyć szczegółową relację odnośnie spraw administracyjnych w Kadynach (niem. Cadinen). Zapytał również o stan zasiewów. Omówiono także produkcję majoliki, po czym starosta von Etzdorf zaprezentował kolekcję gotowych reliefów (AZ, środa, 27.05.1903 r.).

Skorzystali z okazji i uciekli

Dziś rano więźniowie Bebernick, Kruppke i Wald z Zawady (niem. Pangritz Kolonie), którzy zostali przydzieleni do prac na Dębicy (niem. Dambitzen), uciekli. Prawdopodobnie jednak nie będą długo cieszyć się odzyskaną wolnością, ponieważ dołożono wszelkich starań, aby ich schwytać (AZ, czwartek, 28.05.1903 r.).

Okres wycieczek rozpoczęty

Szkoła im. Cesarzowej Augusty Wiktorii zorganizowała dziś letnią wycieczkę. Niższe klasy zwiedzały pobliskie romantyczne okolice, podczas gdy cztery wyższe klasy oraz seminarium nauczycielskie udały się nad brzeg zalewu specjalnym pociągiem kolei nadzalewowej. Klasy czwarta i trzecia oraz seminarium nauczycielskie pojechały najpierw do Kamionka Wielkiego (niem. Steinort), skąd wyruszyły na spacer do Szwajcarii Próchnickiej (niem. Dörbecker Schweiz). Klasy druga i pierwsza pojechały do Tolkmicka (niem. Tolkemit), gdzie zwiedziły „stary zamek”, a następnie udały się do Białej Leśniczówki (niem. Wieker Forsthause)* i przeszły przez tamtejszy las. Na stacji Nowy Wiek (niem. Wiek)* pasażerowie ponownie wsiedli do kolejki nadzalewowej i udali się do Fromborka (niem. Frauenburg), gdzie dotarli około godz. 13. Resztę popołudnia poświęcono na zwiedzanie katedry, wzgórza katedralnego, terenów przy katedrze oraz miasta (AZ, piątek, 29.05.1903 r.).

*Biała Leśniczówka (historycznie Wieker Forsthaus) to malownicza osada położona około 5 km na południowy wschód od Tolkmicka

*kolejowy przystanek osobowy na linii kolejowej nr 254 w dawnej wsi Nowy Wiek - Wikipedia