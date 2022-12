Dawno temu w Elblągu... uczniowie i żołnierze cieszyli się na święta z rodziną

Dziś w obliczu kończących się zajęć szkolnych i odbywającego się dnia targowego […] na naszym dworcu panowało duże ożywienie. Wszędzie można było dostrzec wesołe, pełne nadziei twarze, zarówno wśród uczniów i uczennic jak i żołnierzy, którzy już dziś otrzymali swój świąteczny urlop i spieszyli do swoich domów, by spędzić święta ze swoimi rodzicami i rodzeństwem - o tym pisała elbląska prasa w grudniu 1904 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano.

Losowanie obrazów w Związku Artystycznym

W najbliższą niedzielę o godz. 11.30 w kasynie odbędzie się generalne zebranie Związku Artystycznego. W jego trakcie odbędzie się także losowanie wielu wspaniałych obrazów. Wszyscy, którzy do najbliższej niedzieli przystąpią do stowarzyszenia, wezmą udział w losowaniu. Jest to więc najbardziej dogodna okazja na otrzymanie za darmo ładnego obrazu. Wśród obrazów, które zostaną rozlosowane, a które są wystawiane przy ulicy Kowalskiej (niem. Schmiedestraße), znajdują się oryginalne obrazy znanych malarzy m.in. Rüdisuhli, ucznia Böcklinsa, Bachmanna, który namalował ojca niemieckiej Cesarzowej, prof. Frentzena […], von Musina, znanego ze swoich obrazów maryjnych. Poza tym losowane będą także liczne reprodukcje znanych artystów. […] (AZ, piątek, 16.12.1904 r.).



Trochę humoru w klubie miłośników Nadrenii

Klub miłośników Nadrenii organizuje w sobotni wieczór w “Niemieckim Domu” swój pierwszy humorystyczny wieczór z udziałem kobiet. Zadbano o wspaniały program, więc dla jego uczestników zapowiada się pełen rozrywki wieczór (AZ, sobota, 17.12.1904 r.).



Związki i stowarzyszenia obchodzą coroczną wigilię

Związek Wojenny obchodził w sobotę wigilię. Na uroczystości było tak wiele osób, że sala Domu Rzemiosła pękała w szwach […]. Uroczystą przemowę wygłosił przewodniczący związku nauczyciel Rudorff […]. Po przemowie wystawiono obraz rodzajowy “Landwehrmannes Weihnacht” i humorystyczną sztukę “In einer kleinen Garnison”. Wspaniałą grę aktorską nagrodzono gromkimi brawami. […] Po występach rozpoczęły się tańce.

Ewangelicki Związek Mężczyzn i Chłopców również zorganizował wigilię. Wydarzenie miało miejsce wczoraj w Domu Wypoczynkowym i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ogromna choinka błyszczała w blasku świec. Po przemowie pastora Heuera odbyły się deklamacje, występy nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia i rozbrzmiały pieśni chóru. W czasie przerwy dzieci otrzymały prezenty od pomocnika świętego Mikołaja (od Knechta Ruprechta). Gromkimi brawami nagrodzono sztukę żołnierską pt. “Święta w koszarach”. W mowie końcowej pastor Bergan wspomniał święta Bożego Narodzenia podczas kampanii 70/71 (AZ, wtorek, 20.12.1904 r.).



Co nowego w teatrze?

W teatrze miejskim zobaczymy jutro po raz pierwszy na scenie znaną komedię Ludwika Fuldy pt. „Talizman”. Dzieło to, które składa się z wielu komicznych i błyskotliwych scen, odniosło w całych Niemczech wielki sukces. W roli Omana wystąpi pan Pichon, […] Ritę zagra panna Henschel. Przed publicznością więc pełen rozrywki wieczór […] (AZ, niedziela, 11. 12.1904 r.).



Włamanie do nowej świątyni na Zawadzie

Ubiegłej nocy do nowego kościoła na Zawadzie (niem. Pangritz Kolonie) włamali się złodzieje. Wdarli się oni do środka przez kosztowne okno serca Jezusowego, po tym jak nie udało im się to od szczytu czyli od strony wschodniej. Rozwalili skrzynki z ofiarami i próbowali wyłamać drzwi od zakrystii. Ponieważ i one okazały się nad wyraz mosiężne, zrezygnowali z wyłamania zamka. Wybili w ścianie dużą dziurę, dzięki czemu udało im się otworzyć drzwi. W zakrystii przetrzebili wszystkie szafki w poszukiwaniu pieniędzy. Jednak nie znaleźli ich. Nie ukradli kielichów, jednak wiadomo, że wpadły one w ich ręce, ponieważ jeden z nich był uszkodzony. Ze skrzynek na ofiary ukradli około dwie marki. Znaleziony na miejscu nóż oraz książeczka z wypłatami może doprowadzić do znalezienia sprawców. Złodzieje wdarli się także do ewangelickiego kościoła (AZ, środa, 21.12.1904 r.).



Świetlica prezentuje prace swoich wychowanków

W jutrzejszą środę w godzinach od 11 do 16 w budynku całodziennej świetlicy dla dzieci przy ulicy Słonecznej 59 (niem. Sonnenstraße) na parterze zostaną wystawione prace wychowanków. Są to prezenty świąteczne dla rodziców, które dzieci wykonały z najprostszych materiałów. Do świetlicy przyjęto obecnie 45 nowych dziewcząt (AZ, środa, 21.12.1904 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.