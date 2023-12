Dawno temu w Elblągu... w szkołach rozpoczęły się ferie

Jahnschule przed wojną (obecnie Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3)

We wszystkich szkołach w naszym mieście dziś przed południem rozpoczęły się ferie świąteczne. Szkoły średnie mają wolne do 7 stycznia włącznie a szkoły ludowe do 2 stycznia. Uczniowie i uczennice szkół średnich otrzymali świadectwa. Ponieważ jest to ostatnie świadectwo przed ich ostateczną promocją, gdy zobaczą oceny, będą wiedzieć, z jakich przedmiotów muszą jeszcze się poprawić, żeby móc przejść do następnej klasy – o tym pisała elbląska prasa w grudniu 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

25 lat w zawodzie Nauczycielka Adele Schülke z Zawady (niem. Pangtritz Colonie) świętowała przed kilkoma dniami 25-lecie swojej pracy w zawodzie. Ewangelickie kolegium nauczycielskie wręczyło jubilatce prezent. Uroczystość zwieńczyło krótkie świętowanie, podczas którego złożono nauczycielce wiele życzeń i gratulacji (AZ, czwartek, 20.12.1900 r.). Ze spraw sądu ławniczego Na ławie oskarżonych zasiedli czeladnicy ciesielscy Rudolf Stillmann i Anton Harwardt, czeladnik kowalski Leopold Redmann i czeladnik ślusarski Leopold Kellermann. Stillmann został oskarżony o to, że zadał cztery ciosy nożem czeladnikowi ślusarskiemu Zibrowiusowi, podczas gdy Redemann znęcał się nad czeladnikiem kowalskim Rhonem. Wszyscy oskarżeni dopuścili się uszkodzenia mienia, ponieważ poważnie uszkodzili drzwi i okna gospody gospodarza Kretschmanna. Zdarzenie to miało miejsce 6 października wieczorem. Oskarżony Stillmann zaprzecza, jakoby miał zaatakować nożem czeladnika ślusarskiego. Prokuratura uznała wszystkich oskarżonych za winnych i wnioskowała dla Stillmanna o karę jednego roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności, dla Redmanna cztery miesiące, dla Harwardta trzy miesiące, a dla Kellermanna sześć tygodni więzienia. Wyroki zapadły zgodne z wnioskiem prokuratury (AZ, czwartek, 20.12.1900 r.).

Robotnik Rudolf Flindt z miejscowości Mątowy Małe (niem. Kl. Montau) 21 października zaatakował polskiego robotnika Krackiego widłami i nożem. Ponieważ oskarżony był już cztery razy karany za uszkodzenie ciała, prokuratura wnioskowała dla niego o rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Ostatecznie oskarżony otrzymał karę roku i trzech miesięcy więzienia (AZ, czwartek, 20.12.1900 r.). Dzieci z katolickiego przedszkola zostały obdarowane prezentami Wczoraj po południu zorganizowano dla najmłodszych dzieci z katolickiego przedszkola z Zawady (niem. Pangritz Colonie) bożonarodzeniowe obdarowywanie się prezentami. Pośrodku przedszkola stała święcąca jasnym blaskiem i pięknie przyozdobiona choinka. Po kilku deklamacjach wierszy rozdano prezenty. Obdarowano 90 dzieci. Każde dziecko otrzymało wielki róg, zabawki i ubrania. Pod koniec imprezy głos zabrał ksiądz Ehlert. W swojej przemowie odniósł się do genezy i znaczenia świąt Bożego Narodzenia i zwrócił się do rodziców dzieci z apelem, żeby pielęgnowali ziarno, które zostało zasiane w sercach dzieci w placówce przedszkolnej (AZ, sobota, 22.12.1900 r.). Budowniczy maszyn świętują Związek Śpiewaczy Budowniczych Maszyn w drugi dzień świąt w salach Domu Rzemiosła organizuje spotkanie bożonarodzeniowe. W programie będą koncert wokalny i instrumentalny, humorystyczne przedstawienia i tańce (AZ, niedziela, 23.12.1900 r.). Wielkie świętowanie w Tivoli W jutrzejszą niedzielę w Tivoli po południu od godz. 15 odbędzie się wielka uroczystość bożonarodzeniowa połączona z rozdawaniem prezentów dla dzieci i innymi niespodziankami. Odbędzie się koncert w wykonaniu Szkoły Muzyki Militarnej pod kierownictwem kapelmistrza Lammicha (AZ, niedziela, 23.12.1900 r.). Kradzież roweru Wczoraj wieczorem około godz. 19 technikowi, który zajechał do jednej z tutejszych restauracji, ukradziono rower. Lekkomyślny rowerzysta, postawił swój rower, a była to dobra wyścigówka, na zewnętrz, oparł go o mur i nie martwił się wcale o niego. Gdy chciał na niego wsiąść, zorientował się, że rower przepadł. Prawdopodobnymi sprawcami są czterej chłopcy, którzy w tym czasie podejrzanie kręcili się wokół restauracji (AZ, wtorek, 25.12.1900 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

tłum. DK