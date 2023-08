Dawno temu w Elblągu... zamknięto szkoły z powodu upału

Z powodu panującego dziś ogromnego upału o godz. 11 zawieszono dziś zajęcia we wszystkich szkołach - o tym pisała elbląska prasa w sierpniu 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Kradzież przy Murarskiej

Przed ośmioma dniami malarzowi M. z ulicy Murarskiej (niem. Maurerstraße) ukradziono sporą sumę pieniędzy. Złodziej wszedł do mieszkania od strony kuchni przez okno od zaplecza. Jak się okazało, kradzieży dokonał młodociany robotnik z ulicy Mącznej (niem. Mühlenstraße) (AZ, środa, 15.08.1900 r.).

Szkolny spacer na Dębicę

Uczennice wszystkich klas Drugiej Szkoły dla Dziewcząt udały się wczoraj po południu w towarzystwie swoich nauczycieli i nauczycielek na spacer na Dębicę (niem. Dambitzen). [...]. Dzieci brały udział w różnych grach, dobrze się bawiąc. Wieczorem nauczyciel Horn zainicjował wspólne śpiewy. W wydarzeniu szkolnym wzięli udział licznie rodzice oraz najbliżsi uczennic (AZ, sobota, 18.08.1900 r.).

Koncert Związkowy w Bażantarni

W jutrzejszą niedzielę o godz. 16 w Bażantarni odbędzie się koncert związkowy (AZ, niedziela, 12.08.1900 r.).

Kurs rysunku

W tutejszej państwowej Szkole Dokształcająco-Zawodowej również i w tym roku odbędzie się sześciotygodniowy kurs rysunku pod kierunkiem dyrektora szkoły dokształcającej pana J. Witta. Kurs rozpoczyna się 20 sierpnia. Do udziału w kursie powołano 27 nauczycieli ze szkół dokształcających (AZ, sobota, 18.08.1900 r.).

Wyścig kolarski pod Elblągiem

Elbląski Klub Rowerowy założony w 1886 roku zorganizował wczoraj stukilometrowy wyścig. Start miał miejsce przy gospodzie Hirschkrug (Jelenia Gospoda na terenie Jeleniej Doliny, obecnie ul. Fromborska 89). Trasa przebiegała przez Milejewo (niem. Trunz), Tolkmicko (niem. Tolkemit) i Kadyny (niem. Cadinen) i kończyła się przy gospodzie Hirschkrug. Odcinek ten wynosi 50 km i trzeba było go objechać dwa razy. Pierwsze miejsce uhonorowano złotym medalem. W wyścigu wzięło udział sześciu mężczyzn, z których nagrody otrzymali panowie Borchert, Melchert i Müller. Panowie Borchert i Melchert przebyli ten odcinek w trzy godziny i 53 minuty. Pan Müller potrzebował na to cztery godziny i dwie minuty. Pan Borchert wygrał z panem Melchertem na szerokość ręki, dlatego to właśnie on zdobył pierwszą nagrodę czyli złoty medal, który ostatecznie wraz z wczorajszym zwycięstwem przeszedł w jego posiadanie, ponieważ obronił on swojego tytułu już po raz trzeci. Pan Melchert otrzymał drugą a pan Müller trzecią nagrodę (AZ, wtorek, 21.08.1900 r.).

W Elblągu znów grasują złodzieje rowerów

W ostatnim czasie w Elblągu znów grasują złodzieje rowerów. W sobotę ukradziono właścicielowi gospody Hermannowi Conradowi z Orlińca (niem. Neulanghorst, miejscowość położona 7 km od Nowego Dworu Gdańskiego) jego jednoślad, który zostawił na krótki czas przed domem przy ulicy Studziennej (niem. Lange Hinterstraße) (AZ, wtorek, 21.08.1900 r.).

Nadprezydent von Gossler i prezydent rejencji von Holwede przybędą z wizytą do Elbląga

Podczas mających się odbyć w naszym mieście w dniach 26-28 sierpnia Zachodniopruskich Dni Miasta swój udział zapowiedział nadprezydent von Gossler. Nadprezydent przybędzie do naszego miasta dopiero w niedzielę po południu. Również prezydent rejencji von Holwede przybędzie w niedzielę na Zachodniopruskie Dni Miasta. […] (AZ, czwartek, 23.08.1900 r.).

Zderzenie statków

Gdy statek „Kahlberg” zawoził wczoraj wieczorem gości do Elbląga, wypłynął mu naprzeciw na rzece Elbląg statek „Patriot”. Ten ostatni podczas mijania zachwiał się i doszło do zderzenia. Wskutek zderzenia „Kahlberg” doznał jedynie zadrapań. Oba statki mogły kontynuować swoją podróż. Wśród pasażerów „Kahlberga” zderzenie wywołało oczywiście zdenerwowanie, które dopiero wtedy opadło, gdy dowiedziano się, że „Kahlberg” nie doznał żadnych większych szkód (AZ, czwartek, 23.08.1900 r.).

