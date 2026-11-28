Dawno temu w Elblągu... Zatonął prom przy śluzie

Dzisiejszej nocy zatopił się prom przy Śluzie Krafulskiej, który obsługuje ruch wozów przez Kanał Krafulski (dzisiaj Jagielloński - red.). Wozy z miejscowości Kępiny Wielkie i Kępy Rybackiej musiały więc dzisiaj wybrać znacznie dłuższą, bardzo rozmokłą trasę lądową przez Nowakowo do Elbląga - pisała elbląska prasa w listopadzie 1903 roku. O czym mogliśmy wówczas przeczytać w gazetach?

Wywieszanie plakatów na dworcach kolejowych

Królewskie Dyrekcje Kolei są upoważnione do bezpłatnego zezwalania na wywieszanie plakatów dotyczących niemieckiego handlu krajowego na największych dworcach kolejowych. Należy poinformować wspomniany komitet, na których dworcach mają zostać wywieszone plakaty oraz ile plakatów należy przesłać na poszczególne dworce (AZ, niedziela, 22.11.1903 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Robotnik Anton Pyszklewitz z Tolkmicka (niem. Tolkemit) został skazany na grzywnę w wysokości 10 marek za to, że uderzył pracownika cegielni niewypaloną cegłą w głowę.

17-letni robotnik Berhard Abraham z Tolkmicka ukradł dwóm kolegom z pracy dwa filcowe kapelusze. Ponieważ był już wcześniej karany za kradzież, został dziś skazany na dwa tygodnie więzienia.

Mistrz szewski Schwarz z Elbląga uderzył 16 sierpnia bieżącego roku na ulicy Świętego Ducha (niem. Heiliger Geiststraße) pięścią w twarz czeladnika szewskiego Sternberga. Otrzymał w miarę łagodną karę grzywny w wysokości 10 marek.

Henriette Hinz, miejscowa żona robotnika, miała rzekomo ukraść pieluchę innej kobiecie. Nie udało się udowodnić winy oskarżonej, w związku z czym została uniewinniona (AZ, środa, 25.11.1903 r.).

Bazar oraz 13. wieczór rozrywkowy loży Nordstein

Bazar oraz 13. wieczór rozrywkowy loży Nordstein Wolnego Niemieckiego Zakonu Templariuszy zapowiadają się jako wydarzenie, które przyciągnie tłumy. Już teraz obserwuje się duże zainteresowanie biletami wstępu, a wszędzie z dużym zainteresowaniem śledzi się przygotowania do pierwszego bazaru organizowanego przez tę aktywną lożę. „Popołudnie na Ptasiej Łące (niem. Vogelwiese) w Dreźnie” to główna idea tego wydarzenia i właśnie w tym duchu poczyniono szeroko zakrojone przygotowania. Od wielkoformatowego bazarowego panoptikum aż po skromne stoisko do gry w kości – panuje tu bogactwo najbardziej oryginalnych pomysłów i osobliwości. Stoiska sprzedażowe będą oferowały bogaty wybór przydatnych przedmiotów, idealnych na święta Bożego Narodzenia, a poza tym zadbano również o kulinarne rozkosze. Specjalnie na tę okazję urządzona dolina Zillertal, ozdobiona malowanymi dekoracjami ściennymi przedstawiającymi krajobrazy, w której rozbrzmiewać będą również ludowe melodie, zapewni bogaty wybór smakołyków dzięki swoim pikantnym bufetom. Wieczorny program rozrywkowy, za którego obejrzenie nie trzeba już nic dopłacać, został wspaniale skomponowany i nie zabraknie w nim również innych różnorodnych niespodzianek. Ponieważ występy sceniczne tej loży stoją na wyjątkowo wysokim poziomie, możemy – zwłaszcza że, jak wiadomo, cały zysk przeznaczony jest wyłącznie na szlachetne cele – najgoręcej polecić udział w tym nowym przedsięwzięciu loży. Dołożono wszelkich starań i nie szczędzono środków, aby wizyta była przyjemna i pełna atrakcji (AZ, sobota, 28.11.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.