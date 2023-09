Dawno temu w Elblągu... żona pobiła męża

Pomost Rybacki (targ rybny) przed wojną

Nie okazała się łagodną kobietą żona robotnika P. z ulicy Janowskiej (niem. Herrenstraße). Gdy mąż kobiety ostatniej nocy przyszedł trochę spóźniony do domu, po krótkim kazaniu, którego mąż nie przyjął ze zrozumieniem, tak mocno go pobiła, że ten ciężko ranny trafił do miejskiego szpitala - o tym pisała elbląska prasa w sierpniu 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Menażeria i cyrk dzikich zwierząt W jutrzejszą sobotę po południu o godz. 16:30 i o godz. 20 wieczorem w menażerii* odbędzie się wielka gala, inaugurująca pokazy dzikich zwierząt połączona z karmieniem wszystkich zwierząt. Do menażerii należy m.in. 29 lwów rzadkich rozmiarów i urody. Duże zainteresowanie wzbudzi na pewno walka lwów oraz występ madame Nouma Wery z jej 20 lwami. Oprócz tego będzie można zobaczyć tresowane pantery, niedźwiedzie polarne oraz słonie indyjskie. Odwiedziny menażerii i cyrku dzikich zwierząt bardzo się więc opłaca, ponieważ mocne wrażenia są na pewno gwarantowane (AZ, sobota, 01.09.1900 r.) *przedsiębiorstwo obwożące na pokaz dzikie zwierzęta w klatkach. Obecnie pojęcie tożsame z cyrkiem z występami tresowanych zwierząt – Wikipedia Uroczystości z okazji bitwy pod Sedanem Dziś przed południem o godz. 8:30 w auli Królewskiego Gimnazjum odbyła się uroczystość z okazji bitwy pod Sedanem*. Jak co roku i tym razem na zaproszenie dyrektora placówki Gronaua odpowiedzieli licznie rodzice i przyjaciele placówki. [...] Uroczystą przemowę wygłosił profesor Schulz. W bardzo ciekawy sposób opowiedział o przyczynach i sukcesach wojny 1870/71. Dzielne czyny niemieckich wojowników wybrzmiały w deklamacjach uczniowskich. [...] W Realnym Gimnazjum uroczystość rozpoczęła się o godz. 9 chorałem z podkładem skrzypiec. Następnie profesor Neubaur odmówił modlitwę. Po niej miały miejsce deklamacje patriotycznych wierszy oraz przemowa ucznia ostatniej klasy Silberbacha. Następnie wszyscy uczniowie pod kierownictwem dyrektora muzycznego Rasenbergera odśpiewali pieśni: "Niech Bóg chroni Cesarza" oraz "Niemcy, Niemcy ponad wszystko" z podkładem skrzypiec. [...] Uroczystość zakończyła się wzniesieniem toastu za niemiecką ojczyznę przez dyrektora profesora doktora Nagela (AZ, niedziela, 02.09.1900 r.). *starcie zbrojne, które miało miejsce 1 i 2 września 1870 roku podczas wojny francusko-pruskiej. Konsekwencją bitwy była kapitulacja cesarza Napoleona III wraz z jego armią i zwycięstwo Prus i ich sprzymierzeńców w wojnie, chociaż walka była kontynuowana przez nowy rząd francuski. Bitwa została wyróżniona przez Edgara Vincenta D’Abernon jako jedna z 18 bitew decydujących o losach świata - Wikipedia

Pastorowa Selke zwolniona z kary grzywny 6 lipca pani pastorowa Selke została skazana na karę grzywny w kwocie 25 marek za obrazę dzwonnika Fuchta. Kobieta złożyła odwołanie od tego wyroku. Wczorajsze przesłuchanie trwało 5 godzin. Obraza polegała na tym, że pastorowa Selke w liście do rady parafialnej zarzuciła dzwonnikowi, że był on podczas dwóch kościelnych wydarzeń totalnie pijany. Łącznie przesłuchano 17 świadków, wśród których podczas wczorajszego przesłuchania trzech chłopców i dwie kobiety zeznawały, ze Fucht był tego dnia pijany. Bardzo obciążające dla Fuchta były zeznania pastora Selke. Tego dnia odbywał się ślub. Podczas tego wydarzenia rektor Damin oraz pastor i pastorowa Selke uznali, że Fucht jest bardzo pijany. Półtorej godziny po ślubie odbyła się godzina pasyjna. I na niej pojawił się pan Fucht. Sąd zwolnił panią Selke z kary, ponieważ ta podczas przesłuchania działała w dobrym interesie. Słowo, którego użyła “totalnie pijany” nie był na miejscu, mimo że pan Fucht był pijany do nieprzytomności (AZ, środa, 05.09.1900 r.).

Wściekły pies Gdy wczoraj po południu uczeń Ernst Braun, syn robotnika Brauna z ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße) wszedł na podwórze mistrza piekarskiego Wernera z tej samej ulicy, by zabrać dla mistrza piekarskiego wózek ręczny, ugryzł chłopaka w łydkę przypięty do łańcucha pies, którego chłopak nie zauważył. Ugryzienie było tak mocne, że pies wygryzł mu kawałek łydki (AZ, czwartek, 06.09.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

tłum. DK