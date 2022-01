Dawno temu w Elblągu… dofinansowano uczniów

W przypadku gdy uczniowie Szkoły Budowlanej, Szkoły Maszynowej albo innej państwowej szkoły zawodowej wyłączając szkoły handlowe i rzemieślnicze dla dziewcząt podczas trwania wojny wskutek zamknięcia placówki lub powołania do służby wojskowej musieli w trakcie roku szkolnego przerwać naukę, przysługuje im na ich wniosek dofinansowanie w ratach […]. Wyłączone są przypadki, w których uczniowie otrzymali już świadectwo dojrzałości lub świadectwo promocji. Prezydenci miast mogą samodzielnie decydować w kwestii rozpatrywania wniosków o przydział pieniędzy w ustalonych przypadkach - o tym pisała elbląska prasa w 1915 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Wszystkie ręce na pokład

Zaraz po wybuchu wojny spora liczba dziewcząt wyraziła swoją gotowość do opieki nad rannymi żołnierzami. Było ich tak dużo, że część z nich pozostało bez zajęcia. Z czasem jednak liczba rannych zaczęła rosnąć. Placówki lecznicze musiały odesłać część sióstr do pomocy na front. Na miejscu musiano więc szukać dla nich zastępstwa. Gdański Dom Diakonis zmuszony był zwolnić swoje siostry z ich długoletnich rodzimych placówek, które przez jakiś czas nie posiadały medycznego personelu. Dlatego z wszech stron apelujemy: “Poszukiwane dziewczęta do opieki nad chorymi, biednymi i dziećmi!”. Właśnie teraz w czasie trwania wojny występuje w naszej kochanej Ojczyźnie, a szczególnie mocno w prowincji Prus Zachodnich, zapotrzebowanie na wszelką pomoc, przede wszystkim tam, gdzie odczuwalny jest szczególnie mocno brak lekarzy. Jest to ogromne pole działania dla młodych chrześcijańskich kobiet. Dom Diakonis w Gdańsku (niem. Danzig) weźmie chętnie wszystkie ewangelickie kobiety, które kochają swojego Zbawiciela i chcą Mu służyć, pod swoje skrzydła i wyszkoli je do zawodu diakonis. Zapytania i zgłoszenia można składać w administracji Domu Diakonis w Gdańsku, ulica Neugarten 3/6 (ENN, poniedziałek, 11.01.1915 r.).

Koncert dobroczynny w liceum

Elbląskie konserwatorium (dyrektor Erich Haase) dało wczoraj w auli liceum (Szkoła Cesarzowej Augusty Wiktorii) drugi koncert uczniowski na cele wsparcia rodzin zmarłych poległych na froncie. […] Przykre trochę było to, że w obliczu tak szlachetnego celu liczba słuchaczy była niepełna, z drugiej jednak strony miało to jeden plus, ponieważ koncert trwał z małą przerwą trzy godziny, a panujący zaduch i nieświeże powietrze nie były zadowalającym dodatkiem. Poza tym koncert oferował poza kilkoma niedogodnościami – taki jest przecież cel koncertu uczniowskiego – wiele pięknych i radosnych chwil. […] (ENN, poniedziałek, 11.01.1915 r.).

Wykład w Domu Rzemiosła

Na następnym posiedzeniu Związku Marynarki, które odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 20.30 w Domu Rzemiosła wykład wygłosi rotmistrz von Schack. Temat wykładu brzmi: “Ekspedycja morska z roku 1398, zdobycie Gotlandii i wypędzenie piratów przez niemiecki zakon rycerski”. Zapraszamy członków związku do udziału w wykładzie (ENN, czwartek, 14.01.1915 r.).

23. muzykalna godzina modlitewna

Wczorajsza godzina modlitewna należała do najbardziej wartościowych, nie można więc jej było przegapić. Największą uwagę należało zwrócić na śpiew chóru, także gra skrzypiec wybijła się wśród wszystkich instrumentów. Za śpiew odpowiedzialna była solistka Magdalena Richter, córka pastora Richtera z Drezna. Panna Richter śpiewa mocnym altem, była szkolona pod okiem mistrzyni śpiewu pani Kotzebue z Drezna i dworskiego śpiewaka operowego Knüpfera z Berlina. […] Pan Sauer znów pokazała swoją mistrzowską grę na organach. […] Zebrany dochód na konto Czerwonego Krzyża wyniósł 42,50 marek (ENN, niedziela, 17.01.1915 r.).

