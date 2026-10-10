Dawno temu w Elblągu… kelnerka znieważyła mężczyznę

- Dziś mistrz krawiecki Eduard Mecklenburg obchodził 25-lecie uzyskania tytułu mistrza. Koło śpiewacze Volksliedertafel z Elbląga, którego jubilat jest członkiem honorowym, z okazji tego uroczystego dnia przekazało mu gratulacje wraz z gustowną kompozycją kwiatową - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Poszukiwany zwycięzca

Podczas losowania frankfurckiej loterii konnej, które odbyło się 3 października, numer 19698 wylosował czwartą nagrodę główną – wóz z koniem i uprzężą. Nagroda ta trafiła do R. Arndta z Wrocławia (niem. Brelslau) zamieszkałego przy ulicy Neue Schweidnitzerstraße 2. Poszukujemy szczęśliwego zwycięzcy (AZ, czwartek, 08.10.1903 r.).

Jesienne nawałnice

Jesienne burze przetoczyły się przez kraj, a ich szum i świst oznaczają nadejście zimnej pory roku i stanowią pożegnalny utwór dla lata. Początkowo były to tylko surowe, zimne wiatry bez większej siły, z czasem jednak nabrały one mocy i wczoraj wieczorem osiągnęły siłę huraganu, który na rogach ulic okazał się zgubny dla niejednego parasola i niejednego kapelusza. Zerwał też ostatnie liście z drzew tak, że rzadko można je jeszcze gdzieniegdzie zobaczyć. Niemal wszędzie gałęzie są ich pozbawione – to znak jesieni. Lato właśnie się skończyło, świat roślin zapada w sen, a ludzkość czeka mroźna zima (AZ, piątek, 09.10.1903 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Bezrobotna kelnerka została skazana na grzywnę w wysokości 25 marek za znieważenie słowne i fizyczne pewnego mężczyzny. Miejscowy robotnik Lindner został skazany na 14 dni pozbawienia wolności za kradzież. W lipcu bieżącego roku był zatrudniony u tutejszego przedsiębiorcy budowlanego, któremu ukradł z placu budowy kilka rur odprowadzających o wartości 30–40 marek i sprzedał je miejscowemu handlarzowi za 3,30 marki. Oskarżony przyznał się do kradzieży (AZ, sobota, 10.10.1903 r.).

Wrześniowe statystyki

We wrześniu w Elblągu urodziło się 159 dzieci, w tym 73 chłopców i 86 dziewczynek. Wśród nich zanotowano dwa martwe porody. Liczba zmarłych wyniosła 75 osób, 40 płci męskiej i 35 płci żeńskiej, w tym 33 dzieci w wieku do pierwszego roku życia. W wyniku ostrych chorób jelit, w tym wymiotów i biegunki, zmarło 20 osób, na gruźlicę płuc – 8, na ostre choroby układu oddechowego – 5, a na inne choroby – 40 osób (...)(AZ, sobota, 10.10.1903 r.).

Nowy most dla mieszkańców Schiffsholmu

Mieszkańcy Schiffsholmu (tłum. Stocznia na Ostrowie) domagają się mostu przejezdnego nad Fosą Gdańską (niem. Danziger Graben), aby uzyskać dogodniejsze połączenie z miastem. Dwa mosty przejezdne, które obecnie prowadzą nad Fosą Gdańską, znajdują się tak daleko od Schiffsholmu, że zainteresowani są zmuszeni do pokonywania znacznych objazdów. W petycji, która trafiła w tej sprawie do urzędu miasta i rady miejskiej, zgłaszane są skargi, że do tej pory niewiele zrobiono dla Schiffsholmu. Środki z budżetu miejskiego są rzadko na ten cel wykorzystywane. Oświetlenie uliczne nie jest zbyt dobre, brakuje również wodociągów, nie ma studni, a nawierzchnia ulic jest w złym stanie. Most przejezdny, który kosztowałby miasto około 8000 marek, zaspokoiłby pilną potrzebę. Most można by zbudować albo w przedłużeniu Szosy Nowodworskiej (niem. Tiegernhöfer Chaussee, dziś ulica Radomska) – wówczas jednak należałoby przekroczyć fragment terenu miejskiego – albo w miejscu obecnego mostu Schiffbrücke, a wreszcie w przedłużeniu ulicy Warszawskiej (niem. Berlinerstraße). Ostatnia propozycja jest uważana przez zainteresowanych za najlepszą, ponieważ dzięki niej ulica Warszawska zostałaby połączona z ulicą Stawidłową (niem. Schleusendamm) i powstałaby duża arteria jezdna równoległa do rzeki Elbląg (Elbingfluss), która przypuszczalnie będzie bardzo mocno uczęszczana. Rada Miejska zbada tę sprawę na miejscu (AZ, niedziela, 11.10.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.