Ostatni wyjazd, o ile dojdzie do skutku

Teoretycznie Olimpii został jeszcze jeden mecz, ale ostatnie słowo może należeć do… pogody. W sobotę Elblążanie mają zakończyć ligowy rok w Lidzbarku Warmińskim. Zanim jednak zaczniemy się zastanawiać, kto lepiej poradzi sobie na murawie, trzeba odpowiedzieć na prostsze pytanie: czy w ogóle da się na niej zagrać?

Listopad już raz skreślił mecz

Najpierw deszcz, później śnieg, wreszcie przymrozki. Nawet jeśli śnieg zdążył stopnieć, po takiej kolejności opadów ważniejsze od widoku za oknem będzie to, co zastaną piłkarze pod butami. Na sobotę w porze meczu prognoza wskazuje około minus pięciu stopni, ale w piątek spotkanie nadal widnieje w klubowym terminarzu. Jeśli warunki pozwolą zagrać, będzie to druga kolejka rundy rewanżowej rozegrana awansem i ostatni ligowy występ Olimpii w 2026 roku.

Rok temu niemal ten sam scenariusz przerabiano w Sieradzu. Warta apelowała do kibiców o pomoc przy odśnieżaniu, godzinę rozpoczęcia przesunięto, a ostatecznie 28 listopada piłkarze w ogóle nie wyszli na boisko. Również tegoroczne pucharowe derby ze Stomilem musiały poczekać na lepsze warunki. Z lutego przesunięto je na kwiecień. Przed wyjazdem do Lidzbarka warto więc jeszcze zajrzeć do klubowych komunikatów.

Punkt różnicy, 21 bramek różnicy

Olimpia jest dwunasta z 22 punktami, Polonia trzynasta z 21. Sąsiadów sporo dzieli, kiedy zamiast punktów policzy się gole. W osiemnastu kolejkach z udziałem Olimpii padło ich 49, z udziałem Polonii aż 70. Lidzbarczanie strzelili o dwanaście więcej, ale też o dziewięć więcej stracili. Jeszcze wyraźniej widać to w ostatnich pięciu kolejkach. Polonia zdobyła w nich 13 bramek, Olimpia trzy.

Przed tygodniem Polonia przegrała ze Świtem 2:4, Olimpia przywiozła z Płocka remis 1:1. Zespół Karola Przybyły odrobił stratę po główce Kacpra Szczudlińskiego. Z dwóch listopadowych wyjazdów Elblążanie przywieźli dotąd punkt. Wygrana w Lidzbarku podniosłaby ten dorobek do czterech i pozwoliła spędzić zimę cztery punkty przed Polonią. Porażka odwróci kolejność obu drużyn.

Mateusz Kuzimski, Klaudiusz Krasa i Rafał Maciążek rozegrali w barwach Olimpii odpowiednio 19, 82 i 62 mecze. Pierwszy z nich zdążył się już przypomnieć elbląskim kibicom, otwierając wynik sierpniowego spotkania dla Polonii. Najświeższe wspomnienia z Elbląga ma Dominik Kozera. Jeszcze 15 lipca wyszedł w podstawowym składzie Olimpii w wygranym 2:0 sparingu w Lidzbarku. Miesiąc później przeniósł się do Polonii na stałe. Transfer odnotowano 18 sierpnia, a już nazajutrz Kozera znalazł się w kadrze na mecz z Olimpią, tyle że z Zambrowa. Z elbląską Olimpią spotkał się w tym roku także Karol Żwir, były kapitan Stomilu. W kwietniowym meczu 1/8 finału Wojewódzkiego Pucharu Polski olsztynianie prowadzili od trzeciej minuty, ale po golach Dawida Czaplińskiego i Oskara Kordykiewicza przegrali 1:2. Po stronie zwycięzców zagrał wtedy również Kozera. W sobotę obaj mogą wystąpić przeciwko Olimpii.

Trzy mecze, ani jednego remisu

Jesienią 2000 roku Polonia wygrała w Elblągu 2:1 i przerwała serię 27 domowych spotkań Olimpii bez porażki. W rewanżu Elblążanie zwyciężyli w Lidzbarku w takim samym stosunku. Gole Rafała Lepki i Piotra Augustynowicza dały wówczas trzy punkty na boisku lidera i zapewniły utrzymanie w IV lidze. Do dwóch wyników sprzed ćwierćwiecza doszło sierpniowe 4:2. Olimpia przegrywała po golu Kuzimskiego, ale jeszcze przed przerwą odpowiedzieli Łukasz Święty i Kacper Szczudliński. Po trafieniu Szymona Grączewskiego wydawało się, że najciekawsze już za nami. W doliczonym czasie Polonia złapała kontakt po golu samobójczym, po czym Jakub Branecki przywrócił dwubramkową przewagę.

21.10.2000 r. - Olimpia - Polonia Lidzbark Warmiński 1:2 (Wiercioch)

14.06.2001 r. - Polonia Lidzbark Warmiński - Olimpia 1:2 (Lepka, Augustynowicz)

07.08.2026 r. - Olimpia Elbląg – Polonia Lidzbark Warmiński 4:2 (Święty, Szczudliński, Grączewski, Branecki)

Polonia Lidzbark Warmiński – Olimpia Elbląg w sobotę, 28 listopada, 17:00. Stadion Miejski im. Henryka Wobalisa, ul. Bartoszycka 24, Lidzbark Warmiński. Transmisja meczu w systemie ppv.

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