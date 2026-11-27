Młodzi konstruktorzy stanęli do rywalizacji robotów

W piątek (27 listopada) w Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu odbyły się Międzyszkolne Zawody Robotów BITBOT 2026. Zobacz zdjęcia.

BITBOT 2026 to szósta edycja Międzyszkolnych Zawodów Robotów organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 21 w Elblągu. Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, którzy interesują się robotyką, programowaniem i nowymi technologiami. Zawody polegają na samodzielnym konstruowaniu i programowaniu robotów, które następnie rywalizują w sześciu konkurencjach. Uczestnicy mogą korzystać m.in. z zestawów LEGO Mindstorms, LEGO Spike Prime, Arduino, micro:bit, mBot czy Photon.

Organizatorzy podkreślają edukacyjny charakter wydarzenia. BITBOT ma rozwijać zainteresowanie naukami technicznymi, uczyć kreatywności, logicznego myślenia i współpracy, a także zachęcać młodych ludzi do eksperymentowania z nowoczesnymi technologiami.