Dawno temu w Elblągu… odbył się letni festyn

- Podczas przejazdu przez ulicę Słoneczną (niem. Sonnenstraße) aż do Marienheim ustawione wzdłuż ulicy dzieci szkolne oraz stojący za nimi tłum wiwatowały na cześć władczyni, za co Jej Wysokość łaskawie dziękowała - pisała o Elblągu prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Ciąg dalszy wizyty Cesarzowej w naszym mieście

Powitanie w Marienheim i zwiedzanie domu

O godz. 10:40 Cesarzowa przybyła do Marienheim, który na jej cześć był świątecznie udekorowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Przewodnicząca, pani Sauerhering, wręczyła Cesarzowej bukiet kwiatów, który został przyjęty z wielkim szacunkiem. Na powitanie stawili się tam dyrektorka panna Riebes, panna Franziska Elditt, pani Schemionek i radca ds. przemysłu i handlu Enyrim, honorowy członek stowarzyszenia, tajny radca Ziese oraz nauczycielki domu, panny Maschke, Grunau i Makuth. Starosta Etzdorf przedstawił Cesarzowej wszystkie panie i wszystkich panów. Pani dyrektor Riebes wygłosiła następnie następujące przemówienie do Jej Królewskiej Mości: Uprzejmie proszę Waszą Cesarską Mość o przyjęcie krótkiego raportu na temat powstania, rozwoju i obecnego stanu naszej skromnej placówki. Od lat w Elblągu funkcjonowało małe schronisko dla przyjezdnych kobiet i dziewcząt. W 1895 roku komitetowi zaproponowano połączenie tego schroniska z domem dla pracownic fabryk mieszkających poza miastem, przy jednoczesnym szkoleniu w godzinach wieczornych w zakresie prowadzenia własnego przyszłego gospodarstwa domowego. Ze względu na okoliczności i rosnące potrzeby zostaliśmy poprowadzeni w innym kierunku. W listopadzie 1896 roku przenieśliśmy się do wynajętego domu. Zaczęliśmy od sześciu łóżek w schronisku, a ponadto od wieczorowych zajęć gotowania, szycia bielizny i prasowania dla pracownic fabryk mieszkających w Elblągu. W ten sposób połączono szkołę gospodarstwa domowego dla młodych dziewcząt spoza miasta z zajęciami dziennymi dla uczennic z miasta. Celem szkoły gospodarstwa domowego było i jest głównie przygotowanie do prowadzenia własnego gospodarstwa. Wynajmowane pomieszczenia okazały się jednak zbyt małe i niepraktyczne. Sprezentowane przez Waszą Cesarską Mość kamienie budowlane dodały nam odwagi, by powoli zabrać się do budowy nowego budynku. Niektóre prezenty od naszych wielkich przemysłowców oraz niezwykłe wsparcie naszego skarbnika, radcy ds. przemysłu i handlu Enyrima umożliwiły nam we wrześniu 1900 roku wprowadzenie się do własnego domu [...] Od początku istnienia placówki w zajęciach wieczorowych uczestniczyło 213 pracownic fabryk – uczennic dziennych było 170 – a uczennic spoza miasta 92. Kursy trwały 5–6 miesięcy i obejmowały kuchnię, prace domowe, prasowanie, przygotowywanie bielizny, szycie, naukę opieki nad chorymi oraz prowadzenie księgowości.

W naszej szkole zatrudnione są dyrektorka oraz trzy certyfikowane nauczycielki.

W pomieszczeniach na parterze, gdzie wisiał obraz Cesarzowej udekorowany girlandami, zgromadziły się wychowanki Marienheim oraz pracownice firmy Loeser i Wolff, które uczęszczały na kursy wieczorowe. Rękodzieła wykonane przez mieszkanki domu były rozłożone na długim stole. Jej Wysokość przyglądała się tym pracom z żywym zainteresowaniem i zadawała pytania wychowankom […] (AZ, niedziela, 09.08.1903 r.).

Oświetlajcie schody i korytarze!

Wraz z coraz szybszym zapadaniem zmroku warto pamiętać o obowiązku odpowiedniego i wieczornego oświetlania schodów i klatek schodowych. Za wypadki wynikające z zaniedbania tego obowiązku odpowiedzialna jest osoba zobowiązana (AZ, piątek, 21.08.1903 r.).

Letni festyn w Plebance

Wczoraj w Plebance* odbył się letni festyn zorganizowany przez katolicką szkołę z Zawady (niem. Pangritz-Kolonie). Oprócz szkolnego chóru flecistów szkoła zaprosiła również lokalną orkiestrę. Gromadce dzieci towarzyszyła spora grupa rodziców i bliskich. Po spacerze w lesie uczniowie bawili się, grając w gry i tańcząc wesoło w kostiumach. Dyrektor Karaus wygłosił przemówienie, które zakończyło się okrzykiem na cześć Cesarza. Na zakończenie odpalono fajerwerki (AZ, sobota, 22.08.1903 r.).

*dawna karczma w Bażantarni

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.