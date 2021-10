Dawno temu w Elblągu… otwierał się teatr miejski

Jak przekazał nam radca Wolf, 7 listopada zostanie otwarty teatr miejski. Na scenie zobaczymy sztuki odpowiadające swą tematyką powadze naszych czasów i na wszystkie spektakle, które wystawiane będą trzy, cztery razy w tygodniu, będą obowiązywały niższe ceny. Za muzykę będzie odpowiadała mała orkiestra złożona z francuskiej obsady - o tym pisała elbląska prasa w październiku 1914 roku. Zobacz, o czym jeszcze pisano.

Przezywali go, to zaatakował nożem

Kilku chłopców przezywało ślusarza Gehrke z Modrzerwiny (niem. Lärchenwalde). Mężczyzna śledził chłopców i dźgnął ich nożem. Jeden z nich otrzymał cios w ucho, drugi pod łopatką, tak poważny, że nie mógł zostać jeszcze przesłuchany. Winowajca został aresztowany (ENN, sobota, 17.10.1914 r.).



Wykład wyrafinowanego mówcy w Szkole Cesarzowej Augusty Wiktorii

Ku naszej uciesze udało się nakłonić pisarza, znawcę sztuki, Carla Meissnera, co budziło w ostatnich dniach euforię w naszym mieście, do wystąpienia z wykładem przed elbląską widownią. Elbląski Związek Nauczycieli i Związek Dobro Kobiet poprosiło pana Meissnera, by również u nas wygłosił wykład pt. “Nasi niemieccy rodacy w Rosji’. Wykład odbędzie się w jutrzejszy wtorek, o godz. 20:15 w auli Szkoły Cesarzowej Augusty Wiktorii (dzisiejsze I Liceum Ogólnokształcące). Wiele wysoko postawionych mieszkańców Prus Wschodnich wywieziono na sąsiednie terytorium nieprzyjaciela i podczas wykładu poruszane będą kwestie, w jakich warunkach musieli tam żyć nasi mieszkańcy i na kogo napotkali ze swoich krewnych. (…). Carl Meissner, który cieszy się opinią wyrafinowanego mówcy, uzupełni swój wykład pokazem slajdów. (…) (ENN, poniedziałek, 19.10.1914 r.).



Samobójstwo czy morderstwo?

Wczoraj odbyła sekcja zwłok w celu stwierdzenia przyczyny śmierci znalezionego w Bażantarni hydraulika Eichlera, który zginął od strzału. Sekcja potwierdziła, że z dużym prawdopodobieństwem było to samobójstwo. Ponieważ prokuratura nie wyklucza morderstwa, tymczasowo aresztowano przyjaciela Eichlera nazwiskiem Lehwald. […] (ENN, wtorek, 20.10.1914 r.).



Poległ na polu chwały

Bohaterką śmiercią w Rosji zginął doktor filozofii Victor Meyer, który zgłosił się do armii jako ochotnik. Dr Meyer należał do wiosny tego roku do grona pedagogiczngo naszego Królewskiego Gimnazjum i został powołany do Królewskiego Gimnazjum w Grudziądzu (niem. Graudenz). Wśród przyjaciół nauczyciela jak i wśród uczniów, których uczył, jego śmierć wywołała ogromne poruszenie (ENN, czwartek, 22.10.1914 r.).



Tracimy coraz więcej nauczycieli

Jak przekazuje „Deutsche Philologenblatt”, liczba przedstawicieli świata nauczycielskiego, którzy oddali swoje życie na polu chwały, wzrosła do 150 osób. Wśród nich znajduje się 8 dyrektorów, 8 profesorów, 101 nauczycieli szczebla średniego, 18 pracowników naukowych na uczelniach nauczycielskich i 18 kandydatów. Około dwie trzecie z nich miało stopień podporucznika. Nie mniej niż 41 przedstawicieli kadry nauczycielskiej zostało do tej pory odznaczonych Żelaznym Krzyżem (ENN, czwartek, 22.11.1914 r.).



Firma Windschild und Langelott świętuje ćwierćwiecze

Firma Windschild und Langelott, która wykonywała prace kanalizacyjne w naszym mieście, obchodzi w najbliższych dniach 25-lecie istnienia. Firma została założona w 1889 roku w Dreźnie przez Wilhelma Langelotta i Gustawa Windschilda i w krótkim czasie tak się rozwinęła, że właściciele w roku 1889/99 utworzyli filię firmy w Instenburgu (przed kilkoma laty przeniesiono ją do Królewca w Prusach) i Bydgoszczy (niem. Bromeberg). Obie filie były związane z fabrykami cementowymi i zaliczają się do najbardziej znaczących firm na Wschodzie. Ze względu na powagę czasów firma odstąpiła od organizacji imprezy z okazji jubileuszu. By uczcić jubileusz, urzędnicy przekazali jedynemu obecnie właścicielowi firmy, panu Langelottowi figurkę z brązu wraz z życzeniami wykonaną przez profesora Hartmanna z Drezna (niem. Dresden), która przestawia robotnika ugniatającego cement (ENN, poniedziałek, 26.10.1914 r.).